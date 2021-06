La majorité des utilisateurs ne sont pas enthousiasmés par iOS 15 et iPadOS 15

Apple a récemment publié la première version bêta pour développeurs d’iOS 15 et d’iPadOS 15 lors de sa keynote virtuelle WWDC 21. Alors que le géant de Cupertino a ajouté une myriade de nouvelles fonctionnalités à son système d’exploitation mobile de nouvelle génération, une récente enquête suggère que de nombreux utilisateurs ne sont pas du tout enthousiasmés par iOS 15 et iPadOS 15.

SellCell, une populaire plateforme de vente de smartphones, a récemment mené une enquête auprès d’un petit groupe de 3 000 utilisateurs d’appareils Apple pour savoir dans quelle mesure ils sont enthousiastes à l’idée d’installer et d’utiliser iOS 15 sur leurs appareils. Parmi les personnes interrogées, seules quelques-unes ont déclaré qu’elles étaient enthousiastes à l’idée d’utiliser iOS 15 et iPadOS 15. En revanche, la majorité d’entre elles sont « légèrement » ou « pas du tout » enthousiastes.

Selon le rapport d’enquête, seuls 19,3 % des répondants ont déclaré être « très » ou « extrêmement » enthousiastes à l’idée d’utiliser iOS 15 et iPadOS 15, près de 28,1 % ont déclaré être « quelque peu » enthousiastes, tandis que 52,6 % des utilisateurs ont déclaré que la dernière mise à jour iOS 15 d’Apple n’était pas du tout enthousiasmante.

Si vous n’êtes pas au courant, sachez qu’Apple a ajouté un grand nombre de fonctionnalités utiles à plusieurs applications système telles que Safari et FaceTime dans iOS 15. Par exemple, le navigateur Safari prend désormais en charge les extensions, offre des fonctions de personnalisation, permet le regroupement d’onglets, et plus encore. FaceTime, quant à lui, a gagné la prise en charge du mode portrait pour estomper les arrière-plans dans les appels vidéo et une nouvelle fonction de partage d’écran.

En outre, Apple a ajouté un nouveau « Focus Mode », qui est un mode « Ne pas déranger » amélioré, une prise en charge hors ligne de Siri et une recherche Spotlight améliorée. Cependant, comme ces fonctionnalités ne sont pas aussi probantes que celles d’iOS 14, qui comprenaient une refonte complète de l’écran d’accueil et la prise en charge des widgets dynamiques.

De plus, lorsqu’on leur demande quelles sont les fonctionnalités qu’ils souhaiteraient voir apparaître dans iOS 15, la plupart des personnes interrogées mentionnent la prise en charge des widgets interactifs et le Always on Display (AOD). À la question de savoir quelles sont les fonctionnalités actuelles qui les enthousiasment le plus, la majorité des personnes interrogées se sont prononcées en faveur de l’amélioration de la fonctionnalité de la recherche Spotlight.

La fonction « Digital Legacy » plébiscitée

En outre, 53,1 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles utiliseraient la nouvelle fonctionnalité Digital Legacy d’iOS 15, qui permet aux utilisateurs de désigner un « héritier » ou un contact qui pourra accéder aux données de leur iPhone après leur décès. Toutefois, la plupart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles aimeraient avoir davantage de contrôle sur les données partagées.

Ainsi, dans l’ensemble, les utilisateurs ne sont pas très enthousiastes à l’idée d’utiliser iOS15/iPadOS 15 d’Apple sur leurs appareils, une fois qu’il sera lancé mondialement à l’automne. Pour l’instant, le système d’exploitation reste au stade de la bêta pour les développeurs. Donc, si vous avez un compte de développeur, vous pouvez télécharger et installer la version bêta d’iOS 15/iPadOS 15 sur les appareils compatibles.