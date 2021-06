Une expérience Chrome sur iOS apporte le verrouillage Face ID pour les onglets Incognito

Le mode « incognito », également appelé « navigation sécurisée » ou « navigation privée », est devenu une méthode courante de nos jours pour les utilisateurs moins techniques afin de se protéger de l’espionnage en ligne. L’idée de base est que le navigateur ne conserve pas de trace des allées et venues des utilisateurs et qu’il bloque également les cookies qui permettraient aux sites Web de suivre les utilisateurs.

Comme l’indique un procès intenté à Google, ce système n’est pas infaillible et les différents fabricants de navigateurs peuvent interpréter les restrictions différemment. La protection de la vie privée disparaît également lorsque des personnes non autorisées ont un accès physique, c’est pourquoi Google intègre la sécurité Face ID à Chrome sur iOS.

Les modes de navigation incognito ne protègent les utilisateurs que contre l’espionnage par des parties numériques ou en ligne, et non par des parties physiques. Malheureusement, peu de gens protègent leur smartphone avec des verrous ou, même s’ils le font, utilisent un délai d’attente qui donne aux personnes non autorisées la possibilité de jeter un coup d’œil à ce que vous consultez. Même le mode incognito ne peut pas protéger les personnes dans ces scénarios, du moins pas avec des fonctions de sécurité supplémentaires.

Au début de l’année, il a été suggéré que Google cherchait exactement à apporter quelque chose de ce genre aux utilisateurs d’iOS. Il semble que Google soit presque prête à le déployer pour les utilisateurs et a ajouté une expérience Chrome qui permettra aux utilisateurs de verrouiller les onglets incognito lorsqu’ils ferment Chrome.

Pour accéder à ces onglets, les utilisateurs devront utiliser la reconnaissance faciale Face ID, ce qui en fait une mesure de sécurité spécifique à iOS. Elle prendra très probablement des formes différentes sur d’autres plateformes ou sur les appareils Apple qui ne prennent pas en charge Face ID. Pour l’instant, elle ne semble pas être disponible ailleurs que sur Chrome pour iOS.

Une simple « expérience »

Cette fonctionnalité fait partie des « Experiments » de Chrome, qui permettent aux utilisateurs de tester les premières versions de certaines mises à jour à venir. En tant qu’expérience Chrome, les utilisateurs devront passer par l’interface plutôt obscure chrome://flags , puis de trouver l’entrée « Device Authentication for Incognito » et de l’activer « Enabled ». Maintenant, fermez et rouvrez le navigateur Chrome. Une fois que vous êtes dans Chrome, allez dans « Paramètres > Confidentialité » et cliquez sur « Activer le verrouillage des onglets incognito ». Et voilà !

Bien sûr, ils peuvent simplement attendre que Google en fasse une fonctionnalité officielle, à supposer qu’elle le devienne.