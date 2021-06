Apple vise à entièrement fabriquer des iPhone à partir de matériaux recyclés

Apple a toujours cherché à fabriquer ses produits à l’aide de matériaux recyclables. Le géant de Cupertino avait déjà annoncé son intention de renoncer complètement à l’utilisation de ressources naturelles pour fabriquer ses produits d’ici 2030. Aujourd’hui, le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé que la société a l’intention de fabriquer les futurs iPhone entièrement à partir de matériaux recyclés.

Lors de la récente conférence virtuelle Vivatech 2021, Tim Cook a été convoqué pour un entretien par vidéoconférence avec Guillaume Lacroix, le PDG de Brut. Lacroix a posé à Cook une question importante sur les plans d’Apple pour atteindre son objectif de durabilité environnementale à la période indiquée tout en livrant de nouveaux produits iPhone et Mac chaque année.

Cook a commencé par dire qu’Apple est déjà une entreprise neutre en carbone, car elle utilise des énergies renouvelables pour la plupart de ses opérations internes. Toutefois, l’entreprise prévoit de rendre l’ensemble de son écosystème, des chaînes d’approvisionnement aux utilisateurs finaux, neutre en carbone d’ici 2030.

Le PDG a déclaré qu’après avoir commencé à utiliser 100 % d’énergie renouvelable pour ses activités, Apple a incité ses fournisseurs à faire de même. Selon Cook, plus d’une centaine de fournisseurs se sont déjà engagés à être totalement neutres en carbone dans les années à venir. « Nous aimons penser que nous pouvons être la vague dans l’étang pour créer un plus grand bien », a déclaré le PDG d’Apple.

En outre, Apple s’est fixé comme objectif de ne pas utiliser de ressources naturelles pour fabriquer de nouveaux iPhone chaque année. Bien que l’objectif n’ait pas encore été atteint par l’entreprise, Cook affirme que les derniers produits d’Apple reflètent leur objectif.

Apple se donne les moyens d’y arriver

Il a donné des exemples des derniers Mac qui contiennent 40 % d’aluminium recyclé et de la nouvelle série d’iPhone 12, qui contient plus de 98 % de minéraux de terres rares recyclés. En outre, Cook a mentionné l’utilisation de dispositifs robotisés tels que Daisy qui démonte les iPhone afin d’apporter des composants recyclés pour les nouveaux modèles.

En outre, nous savons déjà qu’Apple a cessé d’inclure un adaptateur de charge dans les boîtes de ses appareils tels que l’iPhone et l’Apple Watch. Cette décision, qui a lancé une tendance dans le secteur, vise à aider l’entreprise à atteindre son objectif de durabilité environnementale d’ici 2030. « Il s’avère qu’un excellent produit pour l’utilisateur et un excellent produit pour la planète peuvent être une seule et même chose, et c’est l’objectif que nous nous sommes fixé », a ajouté Cook. Vous pouvez découvrir l’interview complète de Cook dans la vidéo ci-dessous.