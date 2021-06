Microsoft Event : comment regarder et à quoi s’attendre de l’événement Windows 11 ?

Êtes-vous prêt pour « la prochaine génération » de Windows ? Pour la première fois depuis plus de 5 ans, une nouvelle version de Windows, connue sous le nom de Windows 11, est sur le point d’être dévoilée, et vous pourrez assister à sa révélation en direct. Et ce, malgré les récentes fuites qui ont dévoilé le plus grand secret du show, et révélé une version quasi finale du système d’exploitation.

Microsoft organise un événement spécial « What’s Next for Windows » ce jeudi 24 juin, pour dévoiler officiellement une nouvelle version de Windows, et vous pouvez suivre l’action en utilisant les liens ci-dessous, ainsi qu’un aperçu de ce que nous attendons de l’événement.

Comment regarder l’événement Windows 11 ?

Le coup d’envoi de l’événement « What’s next for Windows » de Microsoft sera donné à 11 heures, heure locale, soit 17 heures, heure française.

Microsoft a créé un site Web dédié où vous pourrez assister à l’événement, et un lien vers le livestream sera intégré ci-dessus dès qu’il sera disponible. Si vous manquez le livestream, vous pouvez également vous tenir au courant des nouvelles concernant l’événement en visitant le blog Windows Experience de Microsoft, ou la page YouTube de Windows, où la vidéo sera disponible pour un visionnage ultérieur.

Ce qu’il faut attendre de l’événement Windows 11 ?

Depuis qu’une version de Windows 11 a fait surface, on a beaucoup parlé de ce qui pourrait encore se passer lors de l’événement du 24 juin de Microsoft. Je l’ai testé et la plupart des éléments du système d’exploitation ont déjà été révélés. Cependant, il est probable que la version qui a fait l’objet de la fuite n’est pas définitive et qu’il y a quelques secrets que Microsoft pourrait avoir en réserve.

Outre le PDG de Microsoft, Satya Nadella, l’un des principaux intervenants de l’événement concernant Windows 11 est le responsable de la gamme Surface, Panos Panay. Il est connu pour teaser les fans de Microsoft. Lors du dernier événement Surface de Microsoft, le dirigeant a révélé le Surface Duo et a reconnu les fuites entourant le Surface Laptop 3. C’est pourquoi il pourrait y avoir quelques surprises à venir autour de l’événement sur Windows 11.

Pourtant, vous pouvez vous attendre à ce que Microsoft passe le plus de temps à parler du rajeunissement visuel de Windows 11, y compris des coins arrondis dans le Centre d’action et le menu Démarrer, et de nouveaux effets Fluent Design ou même de nouveaux Widgets. Il est également probable que le nouveau menu Démarrer, la nouvelle barre de recherche, la nouvelle section de recommandations et bien d’autres choses encore fassent partie des sujets abordés. Bien sûr, on ne peut pas oublier les outils multitâches.

Maintenant, pour les choses que nous n’avons pas encore vues dans Windows 11 pourraient figurer une nouvelle application Microsoft Store, qui permet de télécharger des applications Win 32 telles que Google Chrome. Il pourrait également être question d’en savoir plus sur les applications Android dans le Microsoft Store, et de changements dans le Windows Subsystem for Linux.

D’autres sujets que Microsoft pourrait évoquer lors de l’événement comprennent si Windows 11 inclura des optimisations pour les puces Intel Alder Lake, des ajustements pour les jeux, le contenu HDR, et plus encore.