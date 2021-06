Lenovo dévoile sa nouvelle gamme d’IdeaPad Chromebook pour le travail hybride

Les nouveaux IdeaPad 5i-14 Chromebook et IdeaPad Flex 5i-13 Chromebook de Lenovo, suivent la voie du Samsung Galaxy Book Chromebook original avec un look et un design audacieux et unique.

Attendus respectivement en juillet et en juin, au prix initial de 599 euros et 699 euros, ces nouveaux Chromebook de Lenovo sont, de l’extérieur, très différents des précédents modèles de la société. Le Lenovo IdeaPad 5i-14 Chromebook se distingue par un look bicolore et un écran avec des bords étroits, disponible en Sand (sable) et Storm Grey (gris).

Il est doté d’un écran de 14 pouces d’une résolution full HD avec une luminosité de 300 nits, ainsi que d’un système de haut-parleurs stéréo orienté vers l’utilisateur avec un amplificateur intégré. La configuration maximale se vante d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, avec jusqu’à 512 Go de stockage. Il y a même une barre lumineuse LED en façade qui change de couleur en fonction de la capacité de la batterie.

À l’autre extrémité du spectre, le Lenovo IdeaPad Flex 5i-13 Chromebook est disponible en Abyss Blue (bleu) et Iron Grey (gris). Comme il s’agit d’un ordinateur convertible, l’autonomie de la batterie est d’environ 12 heures, et il peut être configuré avec jusqu’à 8 Go de RAM et un disque dur de 512 Go.

Un moniteur mobile

Ces deux modèles de Chromebook prennent en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1, et ils disposent d’un port USB 3.1 Gen 1 Type-A et de deux ports USB 3.1 Gen 1 Type-C. Vous trouverez également le volet de confidentialité propre à Lenovo, qui vous permet de désactiver manuellement la webcam lorsqu’elle n’est pas utilisée. Notez toutefois que seul le Lenovo IdeaPad 5i-14 Chromebook dispose de la barre de LED.

Parallèlement à ces Chromebook, Lenovo lance quelques nouveaux moniteurs et accessoires. Le moniteur mobile Lenovo L15 USB-C de 15,5 pouces à une résolution full HD vous permet de doubler l’espace de n’importe quel appareil en branchant le moniteur à ses côtés. Il est doté d’une housse de transport pour que vous puissiez faire de n’importe quel endroit votre bureau mobile.