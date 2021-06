Apple explique pourquoi le sideloading d’applications sur iOS est mauvais

En outre, Neuenschwander a souligné que les acteurs malveillants se tournent vers toutes sortes d’astuces qui laisseraient les utilisateurs et leurs données exposés. « Même les utilisateurs qui ont l’intention — ils se sont consciemment dit qu’ils ne téléchargeraient que des applications de l’App Store — eh bien, les hackers le savent, et ils vont donc essayer de convaincre cet utilisateur qu’il télécharge une application de l’App Store, même si ce n’est pas le cas », a-t-il poursuivi.

Comme si le procès épique intenté par Epic Games à son encontre ne suffisait pas, Apple pourrait bientôt être confronté à la plus grande menace qui pèse sur son App Store iOS depuis sa mise en ligne. Le Congrès américain s’apprête à débattre de 6 projets de loi antitrust, dont l’un soumettra l’écosystème d’applications fermé de l’iPhone à une surveillance accrue. Ces politiques pourraient obliger Apple à ouvrir iOS pour permettre l’installation d’applications en dehors de l’App Store (sideloading), une pratique qui, selon Apple, non seulement mettrait les utilisateurs en danger, mais qui, ironiquement, nuirait également aux développeurs et au marché des applications.