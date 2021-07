Le Xiaomi Mi 11T pourrait se vanter d’une caméra sous l’écran et de l’UWB

Le marché des smartphones ne reste pas longtemps immobile, et nous attendons déjà avec impatience ce que le Xiaomi Mi 11T pourrait avoir en magasin — en particulier, deux innovations qui le mettraient à égalité ou en avance sur tous les autres smartphones du marché.

Selon Digital Chat Station, relayé par PhoneArena, un futur flagship de Xiaomi sera doté à la fois d’une caméra frontale sous l’écran et d’un support ultra-large bande (UWB) pour l’aider à se démarquer.

Cette caméra intégrée à l’écran est une rumeur que nous avons déjà entendue à propos des futurs smartphones de Xiaomi, et la technologie est également censée arriver sur des appareils tels que le Galaxy S22 de Samsung. Vous pouvez en fait obtenir des caméras frontales sous l’écran sur les smartphones aujourd’hui, mais elles ne sont pas plébiscitées en raison de la piètre qualité de la caméra.

En ce qui concerne la prise en charge de l’ultra large bande, le protocole de communication à courte portée a été intégré dans les récents iPhone, et est la principale technologie proposée par les AirTags d’Apple. Ce ne serait pas une surprise si Xiaomi prévoyait ses propres dispositifs de suivi.

La fuite originale suggère que ces fonctionnalités arrivent sur un appareil Xiaomi cette année — ce qui laisse penser que le Xiaomi Mi 11T est le bénéficiaire le plus probable, car le successeur du Xiaomi Mi 11 est prévu pour arriver vers le mois de septembre. D’autre part, Xiaomi pourrait décider de retarder la mise en œuvre des caméras sous l’écran et de l’ultra large bande jusqu’à ce que le Xiaomi Mi 12 soit prêt. Ce smartphone ne devrait pas être lancé avant le début de l’année 2022.

Les mêmes technologies que la concurrence

Quoi qu’il en soit, il s’agit vraiment d’une question de quand et non de si. En effet, les caméras à l’écran et l’UWB sont deux des éléments les plus importants de la technologie des smartphones en ce moment, et Xiaomi n’hésite pas à proposer les nouvelles fonctionnalités sur ses smartphones dès qu’elles sont disponibles.

Mais qu’en sera-t-il de l’iPhone 13 ? Le prochain téléphone d’Apple sera sans aucun doute doté de la technologie à bande ultra-large sous une forme ou une autre, afin qu’il puisse prendre pleinement en charge les AirTags, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple introduise des caméras frontales sous l’écran avant un certain temps.