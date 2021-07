Microsoft Teams : arrivée du Push-to-talk, des filtres de caméra et de verrous de réunions

Comme le rapporte WindowsLatest, outre les nouvelles fonctionnalités audio, la fonction « Verrouiller la réunion » a été finalisée . Cela permet aux organisateurs de fermer et de rouvrir rapidement les vidéoconférences en cours. Il est ainsi possible d’empêcher les retardataires de participer aux réunions. Cette fonction est susceptible de jouer un rôle majeur dans le secteur de l’éducation en particulier.

Rester en contact avec ses collègues sur le terrain devrait devenir beaucoup plus facile pour les travailleurs de première ligne grâce à l’extension de la fonctionnalité de Talkie-Walkie Push-to-talk de Microsoft Teams à davantage d’appareils. En plus d’une amélioration de la qualité audio, Microsoft se consacre à d’autres fonctionnalités qui devraient atteindre le populaire outil de communication Teams cet été. En autres, il est question d’ une fonction « Push-to-talk », de verrous de réunion et de divers filtres de caméra .