L’iMac Pro doté de la puce Apple M1X ne sera pas lancé avant 2022

Alors qu’il y a eu de récentes rumeurs sur le lancement du Mac mini, du MacBook Pro de 14 pouces et du MacBook Pro de 16 pouces équipés de la puce M1X, l’iMac Pro M1X n’apparaît nulle part. Ceux qui espèrent un iMac plus grand et plus puissant devront peut-être attendre plus longtemps que prévu.

@dylandkt, qui a déjà fait preuve d’une certaine précision dans le passé, a fait remarquer sur Twitter que les nouvelles machines équipées de la puce M1X sont attendues « fin octobre ou début novembre ». S’il a mentionné la sortie des MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 M1X, l’iMac Pro a été ostensiblement omis de la liste.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le plus récent iMac Pro doté d’un processeur Intel a été abandonné au début de l’année. Pendant ce temps, l’actuel iMac de 27 pouces fonctionne toujours sur un système x86 et a été l’un des rares produits Mac à être mis à jour avec les nouveaux processeurs Intel après l’annonce de la puce Apple Silicon à la WWDC 2020. Il reste l’un des Mac les plus importants de la gamme à rester sur Intel.

Macbook Pro 14 and 16 are definitely coming Q4 of 2021. Either late October or early November. — Dylan (@dylandkt) June 17, 2021

Cependant, nous savons qu’un iMac doté d’une puce Apple Silicon est en préparation. Certaines sources affirment également que le plus grand iMac sera un « Mac haut de gamme » et essentiellement une extension de l’Apple M1. D’autres sources suggèrent que le nouvel iMac Pro, qui exploitera le M1X, comportera jusqu’à 32 cœurs de GPU. Mais @dylandkt affirme qu’il contiendra davantage de ports Thunderbolt, davantage de cœurs de CPU et GPU et une plus grande consommation d’énergie, et que la puce M1X sera présente dans le Mac mini, le MacBook Pro 14 et 16, et un iMac plus grand.

Selon un rapport de Bloomberg datant de mai, Apple a interrompu le travail sur un iMac plus grand pour se concentrer sur la livraison de l’iMac de 24 pouces. Les détails de ce même rapport indiquent que le plus grand iMac pourrait avoir un écran de 30 ou 32 pouces, ce qui en ferait le plus grand iMac jamais fabriqué. Ce rapport indiquait un lancement dès la fin de l’année, mais le calendrier de ces différents produits est toujours en suspens.

La migration vers les puces Apple Silicon s’achèvera en 2022

Si la première gamme de produits Apple M1X sort à l’automne 2021, il est logique que le produit qui la suit, le plus grand iMac (ou iMac Pro), soit lancé en 2022.

Cela permettrait de respecter le calendrier initial d’Apple. L’année dernière, Apple a affirmé que la transition vers les Apple Silicon se ferait sur deux ans, ce qui laisserait certainement de la place pour des produits Mac plus haut de gamme comme l’iMac Pro qui sortirait en 2022.