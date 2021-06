Samsung se joint aux fabricants de smartphones chinois pour offrir un partage de fichiers plus rapide

Samsung serait en train d’étendre son offre Quick Share pour y inclure la prise en charge d’une initiative de partage de fichiers plus universelle et multi-marques, baptisée MTA. Plus précisément, la société rejoindrait une initiative baptisée Mutual Transmission Alliance (MTA). Pour plus de clarté, MTA est responsable d’un protocole de transfert plus universel.

En août 2019, les géants chinois des smartphones que sont OPPO, Vivo et Xiaomi se sont associés pour former ce qu’ils appellent la “Peer-to-Peer Transmission Alliance” dans le but de créer leur propre alternative à AirDrop.

Quelques mois plus tard, ces entreprises ont annoncé leur intention d’apporter le protocole de partage de fichiers à l’échelle mondiale. Dans un développement intéressant, le géant technologique coréen Samsung a maintenant rejoint la fête, et permettra bientôt le transfert de fichiers à grande vitesse sur ses appareils.

Depuis sa création, la Peer-to-Peer Transmission Alliance a attiré des constructeurs de smartphones populaires, notamment OnePlus, Realme, Meizu et Black Shark. Les autres fabricants de smartphones membres de l’alliance de transmission de fichiers sont ZTE, Hisense, Asus et ROG de ASUS. Samsung est le dernier grand fabricant de smartphones à rejoindre cette alliance.

Ainsi, les utilisateurs de Samsung pourront transférer des fichiers entre tous les appareils des marques participantes. La vitesse de transfert moyenne promise par cette initiative est de 20 Mo par seconde. Le système proposé utilise la connectivité Bluetooth pour l’appairage et le WiFi P2P pour le transfert de données.

Une alternative à Nearby Share

Ce développement intervient alors que Google a déjà déployé Nearby Share, sa propre alternative à AirDrop pour Android. Nearby Share est déjà disponible sur les smartphones Android compatibles fonctionnant sous Android 6.0 (Marshmallow) et plus récents. Néanmoins, la vitesse promise par cette alliance est conforme à ce que Nearby Share offre lorsque l’appareil n’est pas connecté à un réseau Wi-Fi, également connu sous le nom de Wi-Fi Direct ou Wi-Fi P2P.

Alors que la Peer-to-Peer Transmission Alliance peut sembler redondante pour les utilisateurs Android maintenant que Nearby Share est déjà là, elle devrait s’avérer utile dans des régions comme la Chine où les utilisateurs ne reçoivent pas de support officiel pour les services Google Play.