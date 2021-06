Leica lance son premier smartphone, le Leitz Phone 1, avec un capteur de 1 pouce

Leica a révélé un nouveau smartphone, le Leitz Phone 1 promettant un excellent capteur pour la photographie ainsi que des capacités 5G. Bien que le fabricant d’appareils photo ait déjà commercialisé des appareils photo pour smartphones en co-marque, le Leica Leitz Phone 1 adopte une approche assez atypique.

Alors qu’il est courant de trouver trois ou quatre capteurs sur la plupart des smartphones récents, quel que soit le niveau de prix, le smartphone de Leica adopte une approche plus ciblée. En fait, il ne possède qu’un seul capteur arrière, de 20 mégapixels. Ce qui fait la différence, c’est la taille physique du capteur : 1 pouce, ce qui est bien plus grand que le capteur photo principal de presque tous les autres appareils.

Il dispose également d’un objectif ultra-large à 7 éléments, d’une ouverture f/1,9 — équivalent à 19 mm — et de la prise en charge de l’enregistrement vidéo 4 K. Il y a également un capteur de temps de vol (ToF), un autofocus laser et un flash LED. Il y aura également ce que Leica appelle les « Leitz Looks », qui sont essentiellement des choses comme les modes monochromes pour éditer les images. Mais comme il n’y a qu’une seule caméra à l’arrière, vous devrez compter sur le zoom numérique ou le recadrage si vous voulez vous rapprocher de l’action (ou, vous pourriez simplement rapprocher le smartphone).

Sans surprise, une caméra frontale de 12,6 mégapixels se trouve également à l’avant du Leitz Phone 1. Il y a également un écran OLED IGZO de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 240 Hz, pour réduire le flou de mouvement, et une résolution de 2 730 x 1 260 pixels. Un capteur d’empreintes digitales à ultrasons se trouve sous l’écran.

On trouve également à l’intérieur le processeur Snapdragon 888 5G de Qualcomm fonctionnant sous Android 11, associé à 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Il y a également un emplacement micro SD compatible avec des cartes allant jusqu’à 1 To. En plus de la 5G, il y a le Wi-Fi 802.11ax et le Bluetooth 5.2 ; une batterie de 5 000 mAh complète les spécifications clés, et le tout est fini dans une coque en verre et métal IP68.

Une exclusivité au Japon

Ce qui distingue les deux smartphones — de marque Sharp et de marque Leica — c’est vraiment l’esthétique. C’est un facteur important dans le monde de la photographie, où les appareils photo Leica sont connus pour leur point rouge distinctif. Pour le Leitz Phone 1, il y aura même un étui souple de marque spéciale, et un capuchon d’objectif Leica pour protéger le capteur.

Softbank proposera le Leica Leitz Phone 1 en exclusivité au Japon, au prix de 187 920 yens (1 431 euros), et pour l’instant, il n’est pas prévu de le lancer en dehors du pays.