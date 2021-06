Windows 11 fonctionne parfaitement sur du vieux matériel

Et les résultats sont impressionnants, bien que l’installation de Windows 11 sur un système aussi ancien nécessite également quelques ajustements pour gérer le TPM et l’UEFI. Et puis, il faudra peut-être aussi désactiver certains services, notamment Windows Defender, afin de booster les performances du système.

Cependant, quelqu’un sur reddit a tenté une expérience plutôt simple, en installant Windows 11 sur un ordinateur de 2007 équipé d’un processeur AMD Athlon 64 X2 4200+ et de seulement 4 Go de RAM DDR2.

Et, il s’avère que Microsoft travaille spécifiquement à faire en sorte que Windows 11 se sente comme chez lui sur du matériel ancien également , bien que, pour l’instant, il soit évidemment trop tôt pour discuter des exigences du système et tout le reste étant donné que le nouvel OS n’a pas été annoncé officiellement.