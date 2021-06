Sony ouvre le programme bêta de la PS5 avant la prochaine mise à jour majeure

La PS5 a reçu quelques mises à jour depuis son lancement fin 2020, mais Sony a annoncé cette semaine qu’elle se préparait à déployer une mise à jour majeure de la PS5 plus tard dans l’année — et elle veut que vous la testiez en premier. Vous pouvez vous inscrire à la « toute première » bêta pour essayer le nouveau logiciel de la console si vous avez plus de 18 ans et vivez aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en France.

En outre, ils doivent posséder une PlayStation 5, disposer d’une connexion Internet stable et d’un compte PlayStation Network valide. Une fois acceptés dans le programme, les utilisateurs seront invités à faire part à Sony de leurs commentaires sur leur expérience. Toutes les communications de Sony seront envoyées aux bêta-testeurs en japonais ou en anglais. Les utilisateurs devront envoyer leurs commentaires à Sony dans ces langues également.

Lorsque le programme débutera, une mise à jour du logiciel sera envoyée par Sony avec des instructions sur la façon de télécharger le programme bêta. Les utilisateurs devront ensuite télécharger ce logiciel sur leur PS5.

Sony n’a pas encore dévoilé les nouvelles fonctionnalités de la version bêta, mais les détails seront divulgués dans les semaines à venir. Se pourrait-il que l’emplacement SSD M.2 tant attendu de la PS5 soit activé pour un stockage plus rapide, ou la console aura-t-elle enfin un taux de rafraîchissement variable et un support 1440 p ?

Microsoft permet aux joueurs de Xbox de tester les prochaines versions logicielles depuis des années par le biais de son programme Insider, et c’est généralement là que la société lance les mises à jour visuelles de son tableau de bord et d’autres fonctionnalités sous le capot.

Vous pouvez vous inscrire maintenant

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire ici, mais vous devrez être connecté avec votre PlayStation ID pour vous inscrire. Sony précise qu’en vous inscrivant à cette version bêta, vous serez pris en compte pour les futures versions bêta. Toute personne qui s’inscrit à la version bêta peut encore restaurer son système à la dernière version officielle avant la fin de la phase de test.

Comme toujours, il y a des risques à s’inscrire pour tester un logiciel bêta. Il se peut que le système ne se comporte pas normalement dans certains cas, et vous devrez peut-être vérifier que toutes vos sauvegardes de jeux sont sauvegardées, soit localement, soit sur le cloud avec votre compte PS Plus.