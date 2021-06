Microsoft Teams va intégrer des fonctionnalités pour réduire l’anxiété liée aux réunions

Vous passez probablement plus de temps dans des réunions en ligne, et cela peut être une expérience assez stressante. Microsoft est là pour vous aider avec de nouvelles mises à jour de l’expérience Viva Insights dans Teams qui devraient arriver plus tard ce mois-ci.

La première de ces mises à jour est une intégration de Headspace. Headspace est conçue pour aider à diminuer le stress et à rester concentré après les réunions. À partir de la fin juin, vous pourrez consulter une liste de méditations guidées et d’exercices de pleine conscience de Headspace dans Viva Insights dans Teams. Vous pourrez par exemple noter ce que vous ressentez, vous détendre avant une présentation ou même vous déconnecter du travail avant de partir en soirée.

La deuxième nouveauté est le mode « Concentration ». Cette fonctionnalité de Viva Insights avec Headspace est conçue pour vous aider à programmer un temps de concentration quotidien depuis Teams.

Elle est même accompagnée de musique et de minuteurs. Microsoft indique qu’elle travaille également à porter certaines de ces fonctionnalités dans l’application Viva Insights elle-même, dans le but de vous aider à progresser sur des tâches importantes à intervalles réguliers, avec des pauses prévues entre les deux.

Outre le mode « Concentration » et l’intégration avec Headspace, Microsoft prévoit également de déployer des mises à jour pour Viva Insights qui vous aideront à créer une frontière plus solide entre le travail et le temps personnels. Plus tard dans l’année, vous serez en mesure d’utiliser Viva Insights dans Teams pour définir une heure spécifique pour faire taire les notifications mobiles d’Outlook et de Teams, en dehors de vos heures de travail. Il y aura même des statistiques sur la façon dont vous vous déconnectez.

Répondre au besoin du travail hybride

Ces fonctionnalités s’inscrivent dans le cadre de l’initiative de Microsoft visant à soutenir ce qu’elle appelle la main-d’œuvre hybride, c’est-à-dire le mélange des membres d’une entreprise qui travaillent à domicile et en présentiel. L’entreprise note que le temps de réunion hebdomadaire dans Teams a doublé depuis le début de la pandémie. En outre, dans une étude portant sur plus de 31 000 personnes dans 31 pays, Microsoft indique que plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré se sentir surchargées de travail.

Les fonctionnalités de Viva Insights, la possibilité d’épingler et de répondre à des messages spécifiques dans la version de bureau de Teams et la fonctionnalité « Front Row » dans Teams Rooms visent toutes à résoudre ces problèmes. Microsoft espère également pouvoir créer de nouvelles façons pour les gens de se connecter et de collaborer, quel que soit l’endroit où ils travaillent.