Microsoft intègre les applications Office à Teams pour faciliter le travail hybride

Le plus grand changement apporté aux documents Office de Microsoft depuis des décennies va bientôt voir le jour. Microsoft annonce plusieurs mises à jour de l’application de bureau de Teams qui permettent une plus grande collaboration à l’aide d’applications Office entièrement intégrées. En outre, Microsoft a annoncé quelques changements dans l’expérience Teams Rooms qui mettent davantage l’accent sur les bureaux hybrides et la collaboration à distance.

Ces fonctionnalités et d’autres annoncées sont conçues pour les environnements de travail hybrides et pour aider les gens à se connecter et à s’engager les uns avec les autres. Microsoft croit clairement que le travail hybride est l’avenir et, avec ces nouvelles mises à jour, espère faire de Teams la destination ultime de cet avenir.

Des composants Fluid dans Teams

Alors que la vie de bureau se déroule de plus en plus en ligne, les plateformes de messagerie comme Teams et Slack sont devenues le lieu où la majorité du travail est effectué. Nicole Herskowitz, directrice générale de Microsoft Teams a laissé entendre que nombre de ses clients avaient remarqué cette tendance et souhaitaient réduire le temps passé à passer d’une application à l’autre. C’est là que les composants Fluid entrent en jeu, offrant un moyen d’intégrer les applications de collaboration directement dans Teams.

Les composants Fluid existent depuis le début de l’année, mais Microsoft annonce une expansion significative qui inclut l’intégration avec Outlook, OneNote et une foule d’autres applications Office.

Par exemple, les composants Fluid vous permettent de co-rédiger et de modifier des messages de chat en ligne dans Teams et même pendant les réunions. Vous pouvez ainsi travailler avec vos collègues sur des éléments tels que des listes à puces, des listes de contrôle, des listes numérotées, une liste de tâches ou même un tableau en temps réel. Vous pouvez même copier les composants dans d’autres fils de discussion, afin que toutes les modifications soient synchronisées. Les composants Fluid seront également transférés au tableau du calendrier Outlook sur Outlook sur le Web. Cela vous permet de mieux gérer votre temps dans l’ensemble des applications de Microsoft.

Les composants Fluid ne doivent pas être confondus avec PowerPoint Live, qui fait également l’objet de mises à jour. Parmi les nouvelles fonctionnalités de ce dernier dans Teams, citons « Traduire la diapositive », qui permet aux participants de voir la présentation dans la langue de leur choix. Et grâce à une nouvelle expérience d’encrage, vous pouvez annoter votre PowerPoint pendant votre présentation ou utiliser un pointeur laser pour attirer l’attention sur des points clés.

Cependant, nous n’en sommes pas encore au point de pouvoir abandonner PowerPoint et Excel pour vivre entièrement dans Teams.

L’application « Tableau blanc » est l’un des domaines qui reçoit une mise à jour importante dans Teams. Les changements incluent des curseurs de collaboration, qui montrent ce que les autres font sur un tableau blanc, ainsi qu’un pointeur laser, qui peut vous aider à attirer l’attention des autres. La fonction « Suivez le mouvement », qui permet de guider les autres dans vos idées, et les modèles pour les tâches courantes telles que la résolution de problèmes, la planification et le travail en atelier est également nouvelle.

Mises à jour de l’application de bureau Microsoft Teams

Mais ce n’est pas tout. Microsoft travaille également à étoffer les capacités de Teams en dehors des appareils mobiles. L’application Teams de bureau aura enfin la possibilité de répondre à un message spécifique dans Teams, ce qui est présent depuis longtemps dans les applications iOS et Android correspondantes. Cela fonctionne comme on peut s’y attendre : Il suffit de cliquer sur les trois points à côté d’un message, puis de choisir répondre. Le message s’affichera alors dans votre zone de texte de réponse, de sorte que tout le monde verra ce qui a été mentionné précédemment.

Pour ce qui est de la fonction d’épinglage des messages, vous pouvez y accéder en accédant au même menu « . . . » et en choisissant Épingler. Une fois qu’un message est épinglé, vous pourrez le faire connaître, fournir aux membres du chat un accès rapide au contenu essentiel et rester synchronisé sur le contenu important.

Microsoft présente également de nouvelles capacités d’insertion d’images et de documents, ainsi qu’une nouvelle possibilité de combiner des lignes, du texte et des dessins avec des diagrammes collaboratifs. Pour davantage de fun, il y a même des autocollants de réaction et un encrage plus fluide de la souris.

Toutes ces fonctionnalités seront intégrées dans une nouvelle barre d’outils et une barre de menu Fluid en haut du « Tableau blanc » dans Teams, ce qui vous permettra d’accéder plus facilement aux éléments et de voir ce qui se passe.

Mises à jour de Teams Rooms

En ce qui concerne les mises à jour de Teams Rooms, la solution d’appel et de salle de réunion spécialement conçue par Microsoft, la principale nouveauté est « Front Row ». Avec Front Row, Microsoft déplace la galerie vidéo au bas de l’écran afin que les participants distants soient face à face avec les personnes présentes dans la salle. Le contenu de la réunion se déplace également, de sorte qu’il est entouré d’informations contextuelles telles que l’agenda, les tâches et les notes. Même le chat se déplace vers la gauche pour que les participants puissent répondre plus facilement.

Outre Front Row, Microsoft présente également de nouvelles mises en page vidéo pour Teams Rooms qui disperseront la galerie vidéo sur plusieurs écrans lorsque le contenu n’est pas partagé. Grâce à cet espace accru, les participants à distance apparaissent plus grands et plus vrais que nature. Cela va de pair avec des fonctionnalités telles que les réactions en direct, les projecteurs, la possibilité d’épingler plusieurs flux vidéo (à venir cet automne) et les bulles de discussion lors de l’utilisation de la grille vidéo classique, qui ont toutes été transférées de la version de bureau de Teams.

Enfin, Microsoft propose une nouvelle expérience Teams Rooms pour Surface Hub. Cette expérience offre une scène de réunion modernisée, une nouvelle application « Tableau de bord », des scènes en mode Ensemble et PowerPoint Live. Elle sera disponible cet automne.