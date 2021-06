Wear OS 3.0 pourrait fonctionner sur les anciennes puces de Qualcomm

L’excitation suscitée par la prochaine itération majeure de Wear OS annoncé par Google (avec Samsung) a été tempérée par la question la plus importante de toutes : « fonctionnera-t-elle sur ma smartwatch ? ». Malheureusement, la réponse est d’attendre la déclaration officielle de Google, et les fabricants autres que Fossil ont été ambigus quant à leur engagement envers les smartwatches Wear OS actuelles sur le marché.

Cela a, à son tour, soulevé des questions sur les exigences matérielles de la prochaine version de Wear OS, que Qualcomm règle maintenant en disant que même sa plateforme Snapdragon Wear 3100, vieille de près de trois ans, est capable d’exécuter Wear OS 3.0.

Les logiciels plus récents et plus puissants nécessitent parfois un matériel plus puissant. C’était peut-être l’une des théories derrière la prochaine mise à niveau de Wear OS et la raison pour laquelle si peu de fabricants de smartwatches étaient prêts à s’engager à mettre à jour leurs montres connectées. Au lieu de cela, ils pourraient suivre l’exemple de Fossil et ne promettre ce logiciel que pour son prochain matériel haut de gamme.

Ces spéculations jettent naturellement un regard négatif sur les plateformes wearables de Qualcomm. Après tout, le Snapdragon Wear 3100 n’est pas si nouveau et n’était pas si puissant que cela, même lorsqu’il a été lancé en 2018. Dire que les appareils Wear OS sont à la traîne dans le domaine matériel ne serait pas vraiment un euphémisme.

Malgré cette perception, Qualcomm insiste sur le fait que ses chipsets sont plus que capables de supporter tout ce que Google lui lance.

Le nom également confirmé

Dans une déclaration accordée à XDA Developers, un porte-parole de Qualcomm affirme que les plateformes Snapdragon Wear 3100, 4100 et 4100+ peuvent exécuter Wear OS 3.0. En plus de cette assurance, la déclaration est probablement l’une des rares fois où nous avons entendu la prochaine version de Wear OS appelée par un nom « Wear OS 3.0 », surtout venant d’un partenaire proche.

Nous travaillons avec Google pour apporter Wear OS 3.0 aux plateformes Snapdragon Wear 4100+ et 4100. Les plateformes Snapdragon Wear 3100, 4100+ et 4100 sont capables de prendre en charge Wear OS 3.0, mais nous ne fournissons pas de détails pour le moment.

Bien sûr, ce n’est pas parce qu’elle le peut qu’elle le fera. Les smartwatches actuelles fonctionnant sous Wear OS 3.0 dépendront toujours de la publication par Qualcomm de Board Support Packages et des OEM qui les utiliseront pour créer des mises à jour pour leurs wearables. Étant donné le travail nécessaire pour que cela nécessite, il ne serait pas surprenant que la plupart des constructeurs délaissent le marché actuel et se concentrent sur les nouveaux opus.