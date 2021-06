La Ticwatch E3 est une smartwatch abordable conçue pour vous aider à combattre le stress

by

by

Suite à une récente fuite, Mobvoi a officiellement lancé sa nouvelle smartwatch TicWatch E3, un dispositif Wear OS qui embarque la plateforme Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm, ainsi qu’une variété de capteurs et un écran rond. La TicWatch E3 offre toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une smartwatch, notamment la possibilité de suivre sa santé, d’accéder à des applications populaires et de lancer plus d’une douzaine d’entraînements.

Elle arrive avec une série de nouveaux outils pour veiller à votre bien-être, plus celui de votre famille. Sa prédécesseure, la Ticwatch E2, a été lancée en 2019. Au lieu d’aiguiser son attention sur les séances d’entraînement, Mobvoi a choisi de suivre la voie tracée par Fitbit et de se tourner vers la santé mentale.

En termes de design, la Ticwatch E3 ressemble assez à sa prédécesseure, mais avec deux boutons physiques sur le boîtier plutôt qu’un seul. La TicWatch E3 est dotée d’un cadre en polycarbonate, d’un écran en verre incurvé 2,5 D. Ses bracelets en silicone sont disponibles en trois couleurs : noir, jaune fluo et bleu cendré. La société a conçu sa nouvelle smartwatch avec un mécanisme de libération rapide qui permet aux utilisateurs de changer le bracelet de la montre sans outils supplémentaires, en supposant que le client achète l’une des autres options de couleur de bracelet.

La Ticwatch E3 a adopté de nombreuses fonctionnalités de la TicWatch Pro 3 GPS, notamment TicZen, qui surveille le stress en suivant la fréquence cardiaque et la variabilité de la respiration. Si elle détecte que vous commencez à ressentir la tension, la montre vous invite à utiliser les exercices de respiration guidée TicBreath pour gérer votre stress, et ramener votre respiration et votre fréquence cardiaque à la normale.

En ce qui concerne la forme physique, la Ticwatch E3 porte à 20 le nombre de modes d’entraînement disponibles, et elle est dotée d’un nouveau capteur de SpO2 (une autre fonctionnalité qui devient rapidement la norme pour les smartwatches et les trackers d’activité).

200 euros

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, la TicWatch E3 est dotée d’une batterie de 380 mAh, d’une autonomie de 48 heures et d’un mode de consommation réduite « Essentiel » qui s’active automatiquement lorsque la charge atteint 5 %. La montre dispose également d’un écran d’économie de batterie qui présente les données clés tout en réduisant les demandes de batterie pour que la montre fonctionne plus longtemps.

Le NFC est un ajout bienvenu, vous permettant d’effectuer des paiements sans contact, mais la nouveauté la plus intéressante est peut-être TicCare, qui vous permet de garder un œil sur le bien-être des autres porteurs de Ticwatch dans votre foyer. Nous ne savons pas encore comment cela fonctionnera, mais cela pourrait être analogue aux rapports de santé partageables d’Apple.

La Ticwatch E3 est disponible dès maintenant directement auprès de Movoi et sur Amazon au prix de 199,99 euros.