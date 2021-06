E3 2021 : toutes les annonces du Nintendo Direct

À l’approche du dernier jour de l’E3 2021, un sentiment commun circulait sur les réseaux sociaux : c’était à Nintendo de « sauver » le salon de cette année. Ce n’était pas une tâche facile. L’E3 a été largement décevant cette année, en dehors de la méga vitrine de Microsoft. Peu importe les efforts de Nintendo pour fixer les attentes à l’avance, les fans se préparaient déjà à l’échec la veille, alors que Mario Kart 9 était en vogue sur Twitter.

Contre toute attente, Nintendo a tenu ses promesses. La société a présenté son meilleur Direct depuis des années, avec des tonnes de surprises. Breath of the Wild 2 était la grande révélation, mais c’était loin d’être l’annonce la plus excitante. Metroid Dread a été un véritable choc, apportant un nouveau Metroid 2D original sur la Switch. Nous avons vu de nouveaux Wario Ware, Mario Party, Advance Wars, et bien plus encore.

Voici un récapitulatif des plus grandes annonces du Nintendo Direct de l’E3 2021.

Breath of the Wild 2: enfin de nouvelles images

Nintendo a enfin montré de nouvelles images de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, et elles sont magnifiques. Le jeu se déroule deux ans après les événements du premier jeu et semble présenter beaucoup plus de verticalité. Le monde du jeu a été étendu pour inclure des zones dans le ciel. Nous avons vu des clips de Link faisant du parachutisme dans les airs et se tenant sur une structure bien au-dessus d’Hyrule. Le jeu sera lancé en 2022.

Ce n’était pas tout pour les nouvelles de Zelda. Nintendo prépare une édition spéciale de Zelda Game & Watch comprenant les deux premiers jeux NES de Zelda et Link’s Awakening, qui sera lancée le 12 novembre. Hyrule Warriors : Age of Calamity recevra également sa première vague de DLC le 18 juin.

Metroid Dread, la surprise de l’E3 pour Nintendo

Metroid Dread est un nouveau jeu Metroid qui sortira le 8 octobre et qui sera le premier jeu Metroid en 2D depuis 19 ans. Le jeu est très proche du style de Metroid, le titre de la Nintendo 3DS : Samus Returns et présente un environnement high-tech qui rappelle des jeux comme Metroid Fusion. Le jeu reçoit également une nouvelle paire d’amiibo. L’un représente Samus dans son nouveau costume et l’autre l’un des nouveaux ennemis E.M.M.I. du jeu.

Wario Ware : Get it Together propose une coopération à deux joueurs

La série Wario Ware revient enfin avec Wario Ware : Get It Together! Comme les précédents opus, le jeu propose des tonnes de microjeux à essayer. Il propose également une coopération à deux joueurs, ce qui est une première pour la série. Le jeu sera disponible sur Switch le 10 septembre.

Mario Party Superstars rassemble d’anciens jeux

Mario Party Superstars est une nouvelle collection comprenant des plateaux et des mini-jeux des précédents jeux Mario Party. Le jeu proposera un mode de jeu en ligne complet, ce qui manquait à Super Mario Party au lancement. Il sera disponible sur Switch le 29 octobre.

Kazuya de Tekken annoncé dans Smash Bros. Ultimate

Nous avons enfin vu le prochain combattant à venir dans Super Smash Bros. Ultimate. Kazuya de la série Tekken rejoint le roster. Nintendo fournira des détails supplémentaires sur ce combattant à une date ultérieure.

La date de sortie de Shin Megami Tensei V est officielle

Après avoir été divulguée sur le site Web d’Atlus au début du mois, la date de sortie officielle de Shin Megami Tensei V est enfin connue. Le jeu Switch sera lancé le 12 novembre. Le jeu était l’un des titres présentés lors du stream de révélation officiel de la Switch en 2017, ce qui en fait un développement important pour les fans de longue date de Nintendo.

Super Monkey Ball: Banana Mania remake les deux premiers jeux

La série Super Monkey Ball revient avec Super Monkey Ball : Banana Mania. Le jeu est un remake des deux premiers titres de la série. Il sera disponible sur Nintendo Switch, ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox.

Advance Wars 1 + 2 remastérise les classiques de la GBA

Nintendo remastérise les jeux originaux Advance Wars sous le nom de Advance Wars 1 +2 : Re-Boot Camp. Le jeu présente des visuels totalement nouveaux et arrivera sur Nintendo Switch le 3 décembre.

Life is Strange et Guardians of the Galaxy arrivent sur Switch

Bien que la Switch n’ait pas été mentionnée lors du show de Square Enix cette semaine, il s’avère que deux des plus grosses sorties de l’éditeur en 2021 arrivent sur la console. Life is Strange: True Colors et Marvel’s Guardians of the Galaxy seront tous deux lancés sur la console. Life is Strange: Remastered Collection sera également disponible sur Switch l’année prochaine.

Mario Golf Super Rush aura du contenu après son lancement

Nintendo a confirmé que le prochain Mario Golf : Super Rush aura du contenu après le lancement, comme c’est le cas pour les autres jeux de sport de Mario. Un rapide aperçu du DLC a confirmé la présence de nouveaux parcours, dont un basé sur New Donk City de Super Mario Odyssey.

Tout le reste…