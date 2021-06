Vous pourrez bientôt rouvrir un groupe d’onglets depuis l’historique de Chrome

L’arrivée des onglets dans les navigateurs Web a été une révélation absolue lorsqu’elle s’est produite pour la première fois, et aujourd’hui, peu d’entre nous pourraient imaginer la vie en ligne sans eux. Les fabricants de navigateurs n’ont cessé d’innover et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités liées aux onglets, et Google n’est pas différent avec Chrome.

L’un des plus grands changements apportés aux onglets ces derniers temps a été le regroupement, et celui-ci est maintenant en passe d’être mis à jour. Dans la dernière version Canary du navigateur Web, une option peut être ajoutée au menu Historique, ce qui facilite considérablement la restauration des groupes d’onglets fermés.

Comme le souligne MSPowerUser, activant un flag caché, vous pouvez demander à Chrome de répertorier les groupes d’onglets que vous avez fermés dans le sous-menu Historique, en plus de la liste habituelle des onglets fermés. Il est ainsi beaucoup plus facile et rapide de restaurer rapidement plusieurs onglets à la fois sans avoir à passer trop de temps à fouiller dans votre historique.

Ce paramètre facultatif est disponible dans les versions macOS, Windows et Linux de Chrome, où Google lui donne la description suivante : « Afficher les sous-menus de l’historique des menus d’applications pour le contenu des groupes d’onglets et des fenêtres récemment fermés ».

Si vous avez installé Chrome Canary, assurez-vous que cette version est à jour. Vous devrez ensuite activer le flag « Show app menu history sub menus » en vous rendant à l’adresse chrome://flags/#tab-restore-sub-menus , en sélectionnant Enabled , puis en redémarrant Chrome.

Pas encore dans la version stable

Pour l’instant, les groupes d’onglets dans l’historique ne sont disponibles que dans la version Canary de Chrome, ce qui ne garantit pas qu’ils feront leur apparition dans la version finale, même si c’est assez probable.

En outre, si l’on en croit un récent ajout sur Chromium Gerrit, des changements vont également être apportés à la façon dont les groupes d’onglets sont identifiés. Une entrée intitulée « Add folders for tab groups on Bookmark All Tabs » se lit comme suit : « Lorsque l’utilisateur a un ou plusieurs groupes d’onglets ouverts et qu’il sélectionne “Bookmark All Tabs”, au lieu d’obtenir un dossier avec une liste plate d’onglets, il verra maintenant des dossiers imbriqués pour tous les groupes d’onglets, avec un nommage aligné avec le titre du groupe d’onglets. L’ordre des adresses URL et des dossiers imbriqués correspondra à l’ordre des onglets. Si plusieurs groupes d’onglets partagent le même titre, leurs onglets seront combinés en un seul dossier à l’index du premier groupe ».

Il s’agit sans aucun doute d’une fonctionnalité qui sera appréciée par de nombreux utilisateurs expérimentés, mais il est impossible de savoir quand elle verra le jour.