Le Xbox Design Lab revient avec les manettes Xbox Series X|S et de nouvelles options de personnalisation

Une manette fabriquée par le Xbox Design Lab coûte un peu plus cher qu’une manette sans fil Xbox standard, soit 69,99 dollars . Les utilisateurs peuvent également opter pour la gravure au laser de leur manette pour 10 dollars de plus.

En plus des nouvelles couleurs, Microsoft a également proposé une nouvelle option pour les boutons faciaux ABXY : noir sur couleur. Les boutons View, Menu et Share bénéficient également d’une nouvelle option de couleur noir sur blanc.

Microsoft précise que la plupart des couleurs de résine — toutes sauf le Pulse Red, le Zest Orange, le Regal Purple, et le Robot White — sont « fabriquées avec des plastiques contenant 30 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) en poids », ce qui les rend un peu plus écologiques que les manettes du passé.

Pour commencer, il y a 18 couleurs différentes à choisir pour presque tous les composants de la manette. Le châssis, l’arrière, le d-pad, les bumpers, les gâchettes et les sticks peuvent tous être personnalisés dans l’une de ces 18 teintes, y compris les nouvelles couleurs telles que Shock Blue, Pulse Red et Electric Volt — trois couleurs qui ont été introduites dans cette nouvelle génération.