Google Meet : la fonction de main levée bénéficie d’une animation plus visible

La réponse de Google aux services d’appel vidéo comme Zoom et Teams, Google Meet, reçoit une série de modifications utiles à sa fonction de main levée dans le cadre des mises à jour continues de Workspace. Les nouveaux changements, repérés par 9to5Google, comprennent une nouvelle animation de levée de main, un son de notification et des ajustements à la façon dont les hôtes sont informés des mains levées.

Pour ceux qui l’ignorent, Google Meet est l’alternative du géant de l’Internet aux produits concurrents comme Zoom et Teams. Les utilisateurs qui participent à un chat vidéo de groupe, comme une classe en ligne ou un groupe d’amis, peuvent attirer l’attention des autres participants sans être impolis en « levant » la main dans le logiciel. Une notification vidéo rend l’intention claire, mais cela suppose que les autres utilisateurs la remarquent.

Bien que la mise à jour soit mineure, pour quiconque utilise Google Meet dans le cadre d’un grand groupe ou participe régulièrement à des webinaires, les ajustements seront utiles — de plus, la nouvelle animation est vraiment agréable.

Voici le détail des changements que vous pourrez constater lors de la mise à jour de Google pour les utilisateurs de Workspace :

Une icône visuelle et une animation mises à jour et améliorées sur la tuile vidéo

Les tuiles des personnes ayant les mains levées peuvent être déplacées pour être plus visibles dans la grille vidéo

Une notification audio pour tous les participants lorsque la première main levée est levée

Une notification cliquable qui indique le nombre de mains levées et qui renvoie à une liste ordonnée de tous les participants ayant levé la main

Que la main d’un participant sera automatiquement abaissée après son intervention

Des changements importants

Google précise que la nouvelle fonctionnalité sera disponible pour toute réunion créée par des hôtes disposant de comptes Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofit et G Suite Business.

Pour les changements les plus intéressants apportés à Workspace et annoncés lors de la conférence des développeurs I/O 2021, il faudra attendre un peu plus longtemps. Google vient de déployer Workspace pour toute personne disposant d’un compte Google et d’activer ses nouvelles fonctionnalités Chat et Rooms. Les changements plus importants, comme les puces intelligentes, qui rendent toutes les applications Workspace plus interopérables et plus fluides, sont encore loin.