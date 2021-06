Le xScreen peut transformer votre Xbox Series S en une console de jeu portable

by

Les consoles de jeu comme la Playstation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft offrent des performances de jeu haut de gamme, une prise en charge de la résolution 4K et tout le nécessaire pour tirer le meilleur parti d’une session de jeu. Cependant, le jeu en déplacement est quelque chose que ces consoles ne peuvent pas offrir en raison de leurs facteurs de forme et de leurs composants. Néanmoins, si vous possédez une Xbox Series S, vous pourrez, par hasard, rendre votre console de jeu portable grâce à ce projet Kickstarter à venir appelé xScreen.

Développé par une société appelée UPspec Gaming, xScreen est essentiellement un écran externe qui peut être directement fixé à une console Xbox Series S pour une expérience plug-n-play. Ainsi, avec le xScreen, les utilisateurs de Xbox Series S peuvent facilement transformer leur console de jeu en un appareil analogue à un ordinateur portable de jeu.

Le xScreen est doté d’un écran LCD IPS de 11,6 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il a une résolution de 1080 p et se connecte à la Xbox Series S par les ports HDMI et USB de la console. De plus, il dispose d’un haut-parleur intégré de 5W, car jouer sans son n’a tout simplement aucun sens.

De plus, il dispose d’un loquet qui permet aux utilisateurs de garder l’écran connecté à la console Series S en permanence. Ainsi, ils peuvent transporter la console comme un ordinateur portable de jeu et la connecter à une source d’alimentation lorsqu’ils veulent jouer à leurs jeux préférés. L’accessoire pèse environ 695 g et peut se loger dans une sacoche d’ordinateur portable de 15,6 pouces.

En outre, le xScreen est alimenté par la console Xbox. Il n’y a donc pas d’adaptateur d’alimentation supplémentaire à transporter pour l’écran externe.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix et la disponibilité de l’appareil, le xScreen n’est pas encore disponible, mais une campagne Kickstarter est prévue pour cet été. L’appareil sera proposé au prix de 159 dollars. Cependant, une fois la campagne Kickstarter terminée, le xScreen sera vendu au prix de 249 dollars.

Actuellement, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de UPspec pour vous inscrire afin d’être informé dès le lancement de la campagne Kickstarter.