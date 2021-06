Rize est une application de suivi du temps pour vous aider à booster votre productivité

Depuis la montée en puissance de la culture du télétravail due à la pandémie en cours, travailler efficacement est devenu une tâche beaucoup plus difficile. En conséquence, la productivité de nombreuses personnes qui étaient plus à l’aise en travaillant au bureau a chuté. Cela est dû aux diverses distractions auxquelles une personne doit faire face lorsqu’elle travaille à domicile. Il est donc devenu primordial d’augmenter la productivité, et c’est là que Rize intervient.

Développée par un duo de jeunes développeurs basés à San Francisco, Will Goto et Macgill Davis, Rize est essentiellement une application intelligente de suivi du temps qui vous aide à être plus productif. Elle recueille les données relatives à vos activités numériques sur différents navigateurs et applications Web afin de vous fournir des données et des solutions cruciales pour être plus concentré sur votre travail.

Contrairement aux outils de suivi du temps existants qui se contentent de classer le temps suivi, Rize est un outil plus intelligent qui ne se contente pas de classer les données suivies, mais encourage également l’utilisateur à faire des pauses, à se concentrer davantage sur un travail spécifique et lui indique quelles sont les activités les plus distrayantes. Ainsi, l’utilisateur pourra obtenir des réponses à des questions telles que : quelles sont les applications ou les sites Web qui distraient le plus, à quelle fréquence je change de contexte, ou si je fais suffisamment de pauses ou non.

L’application est dotée de nombreuses fonctionnalités qui aident l’utilisateur à acquérir des habitudes de travail saines au fil du temps en lui envoyant des notifications l’invitant à faire suffisamment de pauses. L’utilisation de Rize pendant un certain temps peut donc améliorer considérablement votre productivité et votre efficacité au travail.

En ce qui concerne le respect de la vie privée, le PDG de Rize, Will Goto, explique que les données suivies sont hébergées sur Amazon Web Service (AWS) et sont protégées à la fois physiquement et électroniquement. Les utilisateurs n’y ont accès que par le biais de leur compte protégé par un mot de passe. En outre, l’application chiffre les données au repos et en transit pour une sécurité accrue.

Disponibilité et plans d’abonnement

Rize n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs de macOS exécutant macOS Mojave v10.14.6 ou une version ultérieure. Cependant, Goto indique que l’équipe travaille à apporter l’application aux plateformes Windows et Linux très bientôt.

Donc, si vous êtes quelqu’un qui utilise un appareil macOS, vous pouvez vous rendre sur le site officiel et essayer Rize gratuitement pendant 14 jours. Après la période d’essai, vous pouvez souscrire un abonnement mensuel pour 14,99 dollars par mois, ou un abonnement annuel pour 9,99 dollars/mois.