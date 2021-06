Windows 11 pourrait offrir un support pour les applications Android

À l’époque où Windows 10 Mobile était encore un projet sur lequel le géant de la technologie comptait, Microsoft travaillait silencieusement sur un projet dont beaucoup pensaient qu’il pourrait sauver la plateforme de sa disparition prochaine.

Il était supposé que les applications Android soient prises en charge, une chose qui aurait résolu le manque d’applications sur Windows Phone et Windows 10 Mobile et qui, à un moment donné, a même fait son apparition dans les versions previews du système d’exploitation mobile.

Tout le monde sait ce qui s’est passé avec Windows 10 Mobile, mais Microsoft n’a apparemment pas abandonné ses plans pour amener Android dans le monde de Windows.

Et maintenant, selon un récent rapport de MSPowerUser, il y a une chance que Microsoft pourrait finir par apporter des applications Android à la prochaine génération de Windows, que beaucoup de gens appellent déjà Windows 11.

De récentes preuves trouvées sur GitHub semblent suggérer que Microsoft pourrait travailler sur un émulateur Android pour Windows, ce qui à son tour est considéré comme une indication qu’une future version de Windows pourrait effectivement être en mesure d’exécuter des applications Android.

Davantage d’informations le 24 juin

Il s’avère que le tout serait possible par le Windows Subsystem for Linux bien qu’à ce jour, on ne sache pas encore si Microsoft peut obtenir la fonctionnalité à temps pour le début de Windows 11. Le journal contient deux mentions spécifiques d’Android. L’une d’entre elles met en évidence « fix android emulator window is not movable when no frame ». L’autre mentionne « fix android emulator window doesn’t move and crash at minimizing ».

Microsoft tiendra un événement dédié à Windows le 24 juin, et l’une des grandes annonces du salon pourrait être le nom du prochain système d’exploitation. Alors que tout le monde s’attendait à ce que la mise à jour de l’automne 2021 atterrisse sous le nom de Windows 10 version 21H2, il y a une chance que Microsoft finisse par l’appeler Windows 11, le PDG Satya Nadella lui-même ayant promis une sortie qui épaterait tout le monde.

Cependant, pour l’instant tout est encore au stade de la spéculation, il est donc important de prendre ces informations avec des pincettes.