Facebook est intéressé pour introduire une rivale à l’Apple Watch

Facebook construit un rival de l'Apple Watch et s'aventure sur le terrain des smartphones

Facebook est la dernière entreprise intéressée par la construction d’une smartwatch, et selon un rapport publié aujourd’hui, le réseau social veut spécifiquement lancer un produit pour concurrencer l’Apple Watch.

Mais par rapport à l’Apple Watch, Facebook vise des fonctionnalités plus innovantes qui ne sont même pas disponibles sur l’appareil d’Apple, notamment deux caméras séparées, selon The Verge.

Plus précisément, la montre de Facebook sera équipée d’une caméra à l’avant de l’écran qui permettra des choses comme les appels vidéo, ce qui, à un certain niveau, est tout à fait logique et est quelque chose qui a été rumeur pour l’Apple Watch.

Mais d’un autre côté, Facebook envisagerait également une deuxième caméra à l’arrière, et c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes.

D’après ce que l’on peut voir, la montre de Facebook utiliserait la caméra arrière uniquement lorsqu’elle est détachée du cadre en acier, ce qui lui permettrait de jouer le rôle de bloc de caméra. Le réseau social espère que d’autres entreprises se joindront à lui avec leurs propres accessoires, ce qui permettra d’utiliser le bloc de caméra de diverses manières, notamment en le fixant sur un sac à dos.

Arrivée de la montre à l’été 2022

L’objectif de Facebook est donc que la smartwatch devienne non seulement une caméra, mais aussi un remplacement partiel du smartphone. Pour atteindre cet objectif, le réseau social prévoit également d’ajouter la prise en charge de la technologie LTE, bien que l’on s’attende à ce que les capacités typiques des smartwatchs, comme la surveillance cardiaque, soient également offertes.

Il est intéressant de noter que Facebook ne veut pas que sa première smartwatch soit très chère, elle sera donc vendue à environ 400 dollars lors de son lancement à l’été 2022. L’entreprise travaillerait déjà sur le modèle de seconde génération. Facebook veut donc être là pour rester, mais il faut savoir que la production en série n’a pas encore commencé et que tout peut changer du jour au lendemain si quelque chose ne va pas.

Sortir du monde du logiciel

Une montre Facebook serait la dernière d’une série d’appareils fabriqués par Facebook pour aller au-delà du marché des logiciels et des services. Alors que tous les téléphones sont des téléphones Facebook, il est de plus en plus évident que Facebook veut aller au-delà de son besoin d’Apple et/ou de Google pour fournir les plateformes sur lesquelles Facebook est servi aux utilisateurs de médias sociaux.

L’entreprise a déjà essayé de créer un téléphone Facebook avec HTC, mais cela n’a pas été une réussite. Aujourd’hui, elle veut tenter de créer un appareil dont l’existence est centrée sur Facebook et dont la fonctionnalité est sensiblement différente de celle d’une smartwatch ou d’un smartphone standard.