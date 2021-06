Le Dossier verrouillé de Google Photos est disponible sur les smartphones Pixel

Il y a quelques semaines, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité pratique de « Dossier verrouillé » pour Google Photos . Aujourd’hui, l’entreprise en explique un peu plus le fonctionnement , alors qu’elle commence à être déployée sur les téléphones Pixel. La fonction « Dossier verrouillé » vous permet d’enregistrer des photos dans un espace protégé par un code d’accès, où elles seront à l’abri des regards indiscrets de tous ceux qui parcourent votre flux Google Photos.

