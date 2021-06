Google Meet autorise la modification d’arrière-plan sur Android, et l’améliore sur le Web

Les chats et les conférences vidéo existent depuis longtemps, mais c’est à Zoom qu’il faut attribuer le mérite d’en avoir fait une mode pendant la pandémie. Il a également fait prendre conscience que tout le monde ne disposait pas forcément d’un espace, et encore moins d’un mur, adapté à ce type d’interactions en ligne et, rapidement, presque tous les services de chat vidéo ont commencé à permettre aux utilisateurs de modifier leur arrière-plan.

Google Meet dispose également de cette fonctionnalité depuis un certain temps, mais ce n’est que maintenant que son application Android en bénéficie, alors même qu’elle étend la capacité de la version Web à aller au-delà des images statiques.

Cela peut sembler être une simple fonctionnalité fantaisiste, mais le fait de pouvoir changer d’arrière-plan a des implications importantes. Alors que de plus en plus de personnes se retrouvent dans des situations de télétravail, certaines d’entre elles se retrouvent à faire des pieds et des mains pour mettre en place un espace plus approprié pour ces appels. Le changement d’arrière-plan permet non seulement d’éliminer le stress lié à cette pression, mais aussi d’offrir un peu d’intimité en sachant que les autres ne pourront pas voir ce qui se trouve derrière vous.

Si la fonction de modifier un arrière-plan existe depuis longtemps dans Google Meet sur le Web, elle n’arrive que maintenant sur Android.

Vous pouvez choisir parmi la sélection d’arrière-plans proposée par Google ou télécharger le vôtre, de préférence quelque chose d’acceptable pour tous les participants à la réunion. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible sur iOS et semble être limitée aux clients de G Suite et Google Workspace.

Des vidéos plutôt qu’une image statique

Les utilisateurs de Google Meet sur le Web, quant à eux, peuvent désormais sélectionner des vidéos à utiliser comme arrière-plan au lieu d’images statiques. Là encore, vous pouvez choisir parmi ce que Google propose, actuellement limité à une salle de classe, une fête et une forêt. Cette liste va s’étendre, promet Google, et apportera cette même fonctionnalité sur mobile dans un proche avenir. Celle-ci est ouverte à tous, y compris à ceux qui ne possèdent qu’un compte Google personnel.

Bien sûr, ces fonctionnalités sont aussi un moyen pour Google de montrer certaines de ses capacités d’IA et de vision par ordinateur. La diffusion d’une vidéo derrière vous est en quelque sorte le moyen pour Google de faire étalage de son talent…