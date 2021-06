Sans surprise, le Honor 50 va fortement ressembler au Huawei P50

Nous nous attendons également à des prix raisonnables ! Honor n’a jamais été réputé pour faire payer trop cher ses téléphones, même les flagships. C’est en partie pour cela que la marque est devenue synonyme de « bon rapport qualité-prix » et la préférée des utilisateurs dans toute l’Europe et dans d’autres parties du monde.

Il pourrait également marquer le retour des applications et services de Google sur les appareils de Honor (y compris le Google Play Store). Pour rappel, Honor ne pouvait pas inclure les logiciels de Google en raison des sanctions imposées à son ancienne société mère, Huawei, mais celles-ci ne s’appliqueraient plus depuis son indépendance.

D’après les images, il semble que le prochain appareil de Honor disposera de quatre caméras arrière au total . Le cercle supérieur de la caméra possède un grand objectif, et il est rejoint par trois autres sur la bosse inférieure. En revanche, le P50 de Huawei semble avoir trois objectifs sur le cercle supérieur, et une seule caméra associée à un flash sur la partie inférieure.

Après une série de fuites et de rumeurs, nous avons enfin notre premier regard officiel sur le fleuron Honor 50 ! Honor a publié quelques images officielles de son prochain smartphone de la série 50 sur sa page Weibo et Twitter . Les images se concentrent sur l’arrière du smartphone, montrant une paire de bosses circulaires pour la caméra . L’annonce de la série Honor 50 est actuellement prévue pour le 16 juin.