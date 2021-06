WWDC 2021 : Apple devrait mettre l’accent sur la vie privée

Apple a beaucoup fait parler d’elle ces dernières semaines pour deux raisons. Tout d’abord, sa position ferme sur la protection de la vie privée, qui a hérissé les plumes de Facebook et a été brièvement remise en question par le lancement des AirTags.

L’autre sujet brûlant est le procès épique intenté par Epic Games à l’entreprise pour des allégations de monopole, notamment sur l’App Store d’Apple. Lors de sa WWDC 2021 qui débute ce lundi, Apple devrait aborder directement l’un de ces deux sujets et il ne s’agira pas de répondre aux plaintes des développeurs concernant ce monopole.

La protection de la vie privée est un sujet qui tient à cœur à Apple et qui, comme elle l’a prouvé, peut en fait être assez lucratif et rentable, notamment en termes de fidélité à la marque. La politique de transparence du suivi des applications, qui a suscité la controverse chez les annonceurs et les plateformes publicitaires, n’était que la partie émergée de l’iceberg et Bloomberg rapporte que Apple a encore beaucoup de choses à révéler ces prochains jours sur la vie privée.

Selon le rapport, Apple va introduire une sorte de tableau de bord où les utilisateurs pourront voir en profondeur quelles données les applications tierces collectent.

Certains pourraient noter que, comme toujours, les applications de premier plan d’Apple bénéficient d’un traitement spécial. iOS et iPadOS devraient également être dotés d’une nouvelle fonction « statut » qui permettra aux utilisateurs de définir ce qu’ils font afin que les notifications soient traitées différemment selon que vous travaillez, conduisez ou même dormez.

De nouvelles fonctionnalités pour l’iPad

L’iPad bénéficiera également de fonctionnalités non liées à la vie privée, principalement autour des widgets de l’écran d’accueil. La prochaine version d’iPadOS permettrait aux utilisateurs de placer ces widgets informatifs n’importe où sur l’écran, comme sur Android. L’iPad serait également doté de meilleures fonctions multitâches, ce qui constitue un changement de cap radical par rapport à la vision que la plateforme a eue depuis le début.

Bien que les détails soient encore rares, Bloomberg affirme également que la messagerie d’Apple bénéficiera de quelques mises à jour importantes. Étant donné que les plateformes de messagerie ont été passées au crible ces derniers temps, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée, il n’est pas surprenant qu’Apple présente Messages comme la seule plateforme de messagerie dont vous n’aurez jamais besoin ou envie. Bien sûr, à condition que vous ayez un produit Apple dans les mains…