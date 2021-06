Les MacBook Pro pourraient utiliser la puce M1X cette année, la M2 en 2022

La prochaine mise à niveau du MacBook Pro d’Apple, qui pourrait être prévu plus tard cette année — peut-être en été, si l’on en croit les dernières rumeurs — pourrait être accompagnée d’une version améliorée de la puce Apple Silicon appelée M1X.

Le nom M1X circule depuis un certain temps maintenant — en fait depuis que le M1 est sorti et que les spéculations sur son successeur ont commencé — et elle serait présente dans ces nouveaux MacBook Pro, par opposition à une puce M2. Le modèle M2 est censé être gardé pour 2022, et pourrait arriver dans un nouveau MacBook Air l’année prochaine.

En tout cas, c’est ce qu’affirme un développeur iOS et un informateur d’Apple sur Twitter, comme l’a signalé 9to5Mac, avec @dylandkt qui affirme : « Le M1X est une extension du M1 qui contiendra davantage de ports Thunderbolt, de cœurs de processeur, de cœurs de GPU, de support de plusieurs moniteurs externes et une plus grande consommation d’énergie. Ces appareils seront tous deux dotés d’une webcam 1080 p, d’un lecteur de carte SD, de trois ports USB-C Thunderbolt, d’un port MagSafe et d’un port HDMI ».

9to5Mac estime que @dylandkt est une source avec un historique assez solide quand il s’agit de fuites. Mais cela dit, il ne s’agit pas d’une des sources les plus fiables d’Apple, il faut donc rester prudent quant à la prise en compte de ces informations.

En outre, 9to5Mac observe que cette rumeur semble plausible (au moins d’une certaine manière) avec une fuite récente de Mark Gurman, à savoir que les nouveaux MacBook Pro censés sortir en été seront construits avec une puce dans la même lignée que le M1 existant, mais avec davantage de cœurs. 10 cœurs, avec 8 d’entre eux étant des cœurs de performance et 2 cœurs d’efficacité énergétique, au lieu des 8 cœurs du M1 (avec 4 cœurs de performance). Cependant, Gurman n’a pas mentionné qu’il s’agira d’un modèle M1X ni donné de nom.

Le Apple M1X dans davantage de Mac ?

Il semble que @dylandkt a déjà avancé l’idée que le M1X serait disponible pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces (avant les spéculations de Gmurman), le développeur affirmant que le M1X sera également disponible sur un « iMac haut de gamme » ainsi que sur un « Mac mini haut de gamme ».

Comme toujours, seul le temps nous le dira. Enfin, il est intéressant de noter un autre extrait de @dylandkt sur ces futurs ordinateurs portables Apple qui affirment que le logo « MacBook Pro » sera supprimé (et que les bords seront plus fins — tout cela pour permettre à un écran plus grand de tenir dans le châssis). Bien sûr, ces modèles de MacBook Pro devraient utiliser des écrans Mini LED comme le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces.