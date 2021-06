by

by

WhatsApp confirme le support multi-appareils et la disparition des messages

WhatsApp confirme le support multi-appareils et la disparition des messages

Facebook n’a pas parlé de fonctionnalités centrées sur le consommateur pour WhatsApp lors de sa conférence F8 réservée aux développeurs. Mais hier, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a confirmé l’arrivée de trois nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp dans les prochains jours.

Un informateur réputé, WABetaInfo, a récemment eu la chance de discuter avec le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, et Zuckerberg. Au cours de la conversation, Zuckerberg a révélé que deux nouvelles fonctionnalités, « Mode disparition » et « Voir une fois », arriveront très bientôt sur WhatsApp.

De plus, nous avons également obtenu la confirmation que WhatsApp commencera à tester en version bêta la prise en charge de plusieurs appareils au cours des prochaines semaines.

1 — Mode disparition

En commençant par le « Mode disparition », l’utilisateur pourra activer la fonction de messages éphémères pour tous ses nouveaux chats. Pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp a commencé à déployer la fonction de messages éphémères, qui supprime automatiquement les messages d’un chat après 7 jours, en novembre de l’année dernière. De plus, nous avons vu récemment que la société teste même une nouvelle option « 24 heures » pour les messages qui s’autodétruisent.

2 — Voir une fois les photos/vidéos

Lorsque la fonction « Voir une fois » est activée pour les discussions sur WhatsApp, les destinataires ne pourront voir la photo ou la vidéo que vous envoyez qu’une seule fois. Le message contenant la photo ou la vidéo disparaît automatiquement du chat dès que vous l’ouvrez. Cependant, il est décevant de voir que WhatsApp permettra aux utilisateurs de faire des captures d’écran de ces fichiers multimédias éphémères. Il n’y a aucun moyen pour l’expéditeur de savoir si le destinataire a sauvegardé sournoisement sa photo ou sa vidéo.

Zuckerberg a déclaré que cette fonctionnalité renforcera l’objectif principal de WhatsApp, à savoir devenir une plateforme de messagerie privée et sécurisée. « Nous sommes également sur le point de commencer à déployer la fonction view once, de sorte que vous pouvez envoyer du contenu et le faire disparaître après que la personne l’ait vu », a déclaré Zuckerberg.

3 — Support multi-appareils

Maintenant, profitant de la situation, WABetaInfo a interrogé les dirigeants sur le développement du support multi-appareils tant attendu pour WhatsApp. En réponse à cette question, Will Cathcart a déclaré qu’il s’agissait d’un « grand défi technique pour synchroniser correctement tous les messages entre les appareils » lorsque votre appareil principal n’est pas connecté à Internet. Cependant, la société a résolu le problème et va déployer le support multi-appareils pour les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp dans les deux prochains mois, a confirmé Cathcart.

Suite à cela, vous serez en mesure d’utiliser WhatsApp sur plusieurs plateformes sans que votre appareil principal soit connecté à Internet. De plus, cela permettra également à WhatsApp d’introduire le support de l’iPad et vous pourrez connecter jusqu’à 4 appareils à votre compte.

Nous n’avons pas obtenu de dates précises sur le déploiement de ces fonctionnalités, mais il semble qu’au moins le mode éphémère et le support multi-appareils seront testés au cours des deux prochains mois. Ce sont là quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui sont confirmées comme devant arriver sur WhatsApp dans les prochains mois.