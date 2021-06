L’application Philips Hue 4.0 améliore l’utilisation des ampoules connectées

Philips Hue se dote d’une nouvelle application et, avec la quatrième génération, l’accent est mis sur l’automatisation et le contrôle plus facile de plusieurs ampoules, lampes et ponts. Hue a été lancé en 2012, et depuis lors, la gamme de lumières a considérablement augmenté, tout comme les attentes quant à l’intelligence de ces lumières dans la maison.

La version 4.0 de Philips Hue a pour but de regrouper tous ces éléments dans une interface utilisateur plus conviviale. Elle commence par un nouvel onglet « Maison », avec toutes les lumières et les scènes affichées dans des tuiles qui indiquent également la couleur et la luminosité actuelles.

L’interface est également plus rapide, avec une réaction plus immédiate à la fois de l’application et des accessoires comme les variateurs de lumière et les télécommandes Hue. Il y a aussi une galerie de scènes Hue, qui met en avant la sélection de préréglages d’éclairage. Vous pourrez toucher une scène dans ce catalogue pour la prévisualiser instantanément, puis cliquer sur « Ajouter à mes scènes » pour l’épingler à l’onglet « Maison ».

La nouvelle interface utilisateur de l’onglet « Pièces », quant à elle, regroupe les scènes et les lumières sur le même écran. Ce n’est pas la seule réduction du nombre d’onglets : les paramètres individuels pour les lumières, les pièces et les zones peuvent également être abordés à cet endroit, sans vous envoyer dans des sous-menus de la page de paramètres. Si, par exemple, vous voulez ajouter une nouvelle lumière Hue à une pièce, vous pouvez le faire dans l’onglet « Pièces ».

Le sélecteur de couleurs a également été mis à jour, ce qui facilite la sélection de lampes individuelles au sein de groupes. Il existe également un mode pour gauchers, qui déplace l’interface utilisateur de manière à ce que la sélection d’une main avec la main opposée soit moins complexe.

Pour les utilisateurs plus avancés, il existe un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de l’application. Il est désormais possible de basculer facilement entre plusieurs ponts Hue, par exemple, ce qui est utile si vous en avez plusieurs dans une maison — un pour contrôler les lumières intérieures, par exemple, tandis qu’un autre contrôle celles de l’extérieur — ou si vous avez des ponts Hue dans deux propriétés. Signify affirme qu’il n’y a pas de limite théorique au nombre de ponts qu’une application peut gérer.

Accédez à une multitude de possibilités d’automatisation

Cependant, le plus grand changement est l’introduction d’automatisation. Remplaçant les routines, ce nouvel onglet regroupe toutes les commandes de scènes intelligentes dans une nouvelle interface utilisateur, avec davantage de conseils sur la façon de créer et de modifier les automatismes. Les paramètres sont également plus granulaires dans Hue 4.0.

Par exemple, outre le lever et le coucher du soleil, vous pouvez désormais combiner ces déclencheurs avec des heures, et les décalages sont également pris en charge. Vous pouvez, par exemple, faire en sorte que les lumières extérieures s’allument 15 minutes avant le coucher du soleil, puis s’éteignent automatiquement à minuit. Ou bien, vous pouvez faire en sorte que le lever du soleil déclenche des lumières qui s’allument en fondu, en ajustant également la durée du fondu, et qui s’éteignent une heure plus tard. Il est également possible de randomiser légèrement les heures, afin de rendre une maison inoccupée plus réaliste pendant votre absence.

La fonction de géolocalisation multi-utilisateurs permet désormais de vérifier si un autre utilisateur Hue se trouve à la maison avant de déclencher l’automatisation : ainsi, votre conjoint ne sera pas soudainement laissé dans le noir juste parce que vous êtes sorti de la zone de la géolocalisation.

Hue Labs, la partie expérimentale du système d’éclairage, a été déplacée dans une section « Autre » dans les automatismes. Quant à la section « Divertissement », elle a été mise à jour avec un nouveau sélecteur de lumière 3D en temps réel qui indique où se trouve chaque ampoule, ainsi que sa couleur et sa luminosité. Cela devrait faciliter la configuration d’une zone multimédia pour qu’elle fonctionne avec le boîtier de synchronisation HDMI Hue Play.

Disponible dès aujourd’hui

À l’été, Signify ajoutera la prise en charge des scènes dynamiques. Dans ce cas, les lumières passeront d’une série de couleurs à thème à une autre, au lieu de rester réglées sur une seule scène. C’est la première d’un certain nombre de mises à jour qui, selon la société, seront rendues possibles par l’application entièrement repensée.

La nouvelle application Philips Hue 4.0 commencera à être déployée à partir d’aujourd’hui, mais il faudra peut-être attendre une semaine pour que le déploiement progressif soit complet, selon Signify. Elle sera disponible pour les utilisateurs d’iOS et d’Android, et lorsque vous ouvrirez la nouvelle application, vous serez guidé dans la migration de vos lumières, pièces, paramètres et routines existants.