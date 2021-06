Google envisage de lancer un smartphone pliable avec un écran de Samsung

by

Bien que les ventes ne correspondent pas à celles de leurs homologues plus « standard », probablement en raison de leur prix élevé, il semble que les smartphones pliables et d’autres facteurs de forme non conventionnels comme les smartphones enroulables deviennent lentement mais sûrement des éléments « ordinaire » de l’industrie mobile.

Même Apple travaillerait sur un tel appareil, mais il faudra peut-être attendre encore quelques années avant de le voir sortir des portes closes de Cupertino. Tout aussi surprenant, Google n’a pas pris à revers ce développement fortement poussé par Samsung et a, en fait, travaillé avec le fabricant lui-même pour préparer Android aux appareils pliables. Cela pourrait être dû au fait que Google lui-même travaille sur son propre smartphone pliable et qu’elle aura également besoin de l’aide de Samsung pour le fabriquer.

Techniquement, c’est Samsung Display, l’entreprise de fabrication d’écrans de Samsung, qui fournira le composant clé de cet appareil pliable de Google. Après tout, c’est l’un des très rares fabricants d’écrans à produire des écrans flexibles pour les smartphones. Il n’est donc pas surprenant que des sources industrielles affirment que Google s’approvisionnera auprès de Samsung. Ironiquement, il sera utilisé pour créer un appareil destiné à concurrencer Samsung Electronics, notamment les gammes Galaxy Z Fold et Z Flip.

Privilégier Samsung Display permet de profiter d’un écran’UTG ou Ultra-Thin Glass, un matériau que la société sud-coréenne a développé avec la société OLED Dowoo Insys. Contrairement au matériau plastique qui recouvre l’écran flexible utilisé dans le premier Galaxy Fold, l’UTG offre non seulement une meilleure résistance, mais aussi une texture plus proche de celle des écrans de smartphones actuels.

Cela dit, il est toujours plus souple que les écrans ordinaires, mais la dernière itération sera, on l’espère, plus résistante aux rayures, notamment celles du stylet S Pen.

Vers l’utilisation d’écrans UTG

Cependant, il y a peu d’informations sur le smartphone pliable de Google, mais les rumeurs pourraient rapidement commencer à circuler. Selon le rapport, Samsung Display prévoit de mettre ses écrans pliables et son UTG à la disposition des autres fabricants de smartphones d’ici le second semestre de l’année.

Du côté des affaires, certains pourraient s’interroger sur la stratégie de Samsung Display qui fournit des écrans pliables aux rivaux de Samsung. Cependant, l’avance de Samsung dans le secteur des smartphones pliables est si grande que la concurrence aura peut-être du mal à la rattraper. Cela pourrait également profiter indirectement à Samsung Electronics en faisant des smartphones pliables un élément plus commun du marché mobile.