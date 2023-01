CES 2023 : Philips Hue dévoile une application Sync TV pour les téléviseurs Samsung et de nouvelles lampes connectées

Comme on pouvait s’y attendre, la société mère Signify a pris le temps de présenter les nouveaux ajouts à la gamme Philips Hue au CES 2023 de Las Vegas. Mais étonnamment, la plus grande nouvelle n’est pas celle des lampes connectées.

Le contrôle Philips Hue est disponible en natif sur certains téléviseurs Samsung

L’une des meilleures façons d’utiliser l’éclairage Hue est de le synchroniser avec ce qui est diffusé sur votre téléviseur pour une expérience de divertissement plus immersive. Outre le coût des lampes connectées, cette fonctionnalité nécessite également un boîtier matériel et un dispositif de diffusion supplémentaire.

Mais, ce n’est plus le cas grâce à un nouveau partenariat avec Samsung annoncé par communiqué de presse. Une nouvelle application Philips Hue Sync TV permet à toute personne possédant un téléviseur Samsung OLED 2022 et plus récent de la gamme Q60 ou supérieure de se synchroniser avec ses lumières.

Vous pouvez acquérir l’application pour 129,99 euros dans la boutique d’applications pour téléviseurs Samsung à partir du 5 janvier 2023. Chaque téléviseur nécessite le téléchargement d’une application distincte.

« Il s’agit d’une étape incroyable dans l’histoire de Philips Hue en matière de divertissement à domicile et un nouveau pas dans notre partenariat avec Samsung. Nous sommes fiers d’offrir des expériences plus immersives et personnalisées avec notre nouvelle application Philips Hue Sync TV et nous sommes impatients d’offrir cette nouvelle expérience de la lumière immersive dans les salons aux quatre coins du monde », déclare Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue chez Signify.

Avec l’application, vos lumières connectées Hue se synchroniseront avec tout ce qui est affiché à l’écran, y compris les applications natives comme Netflix et Disney+. Elle prendra également en charge tous les formats d’image, y compris la 4K et le HDR 10+.

Grâce à l’appli, vous pouvez régler l’intensité de la synchronisation, ajuster la luminosité de la lumière, sélectionner le mode vidéo ou jeu, activer le démarrage automatique, et plus encore.

Espérons qu’une application similaire sera bientôt disponible pour d’autres modèles de téléviseurs.

Deux nouvelles lampes d’extérieur et plus encore

Du côté de l’éclairage, les nouvelles ampoules Philips Hue PAR38 en blanc et en couleur d’ambiance sont conçues pour une utilisation en extérieur.

L’actuel interrupteur à cadran Philips Hue Tap, annoncé en 2022, devient également plus flexible avec un mini-support rond comme alternative au support mural ordinaire. Cela permet aux utilisateurs de le placer dans des endroits supplémentaires de la maison pour contrôler leurs lumières Hue.

Les deux ampoules d’ambiance Philips Hue PAR38 blanches et de couleur et l’interrupteur à cadran Philips Hue Tap avec un mini support seront conduits pour le 14 mars 2023.

Les ampoules sont vendues au prix de 79,99 euros pour un seul pack et de 149,99 euros pour un pack de deux. L’interrupteur coûte 49,99 euros.