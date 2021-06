Huawei dévoilera son futur smartphone phare, le Huawei P50

En ce qui concerne le reste du smartphone, tout ce que nous avons à faire jusqu’à présent est ce que le cadre de Huawei, Richard Yu, a dit pendant le livestream : qu’il aura un « design léger » et une conception « iconique ». Le Huawei P50 sera probablement livré avec le nouveau système d’exploitation HarmonyOS de Huawei, bien que la société ne l’a pas montré dans la vidéo. Cela fait partie de la tentative de l’entreprise de triompher de l’embarrassant embargo commercial décrété par le gouvernement américain, qui a coupé Huawei de fonctionnalités telles que le Google Play Store et les applications Android de Google que de nombreux acheteurs considèrent comme des incontournables pour leurs smartphones.

L’entreprise affirme que cela va « élever la photographie mobile à un nouveau niveau ». Étant donné que la taille de la bosse de la caméra semble avoir augmenté par rapport au P40 Pro+, il semble raisonnable que Huawei ait pu loger davantage de capteurs et des objectifs encore plus grands dans la gamme P50.