Les MacBook Pro 2021 pourraient être dotés de superbes écrans Mini LED

Nous avons attendu avec impatience l’annonce d’un MacBook Pro M1 de 14 pouces et 16 pouces depuis que le lancement de la puce initiale Apple Silicon a été révélé à la fin de l’année 2020, et les dernières rumeurs suggèrent que les deux modèles seront dotés du même écran Mini LED vu dans l’iPad Pro alimenté par la puce M1 récemment annoncé.

DigiTimes rapporte que le fournisseur d’Apple, Global Lighting Technologies, commencera à expédier ses composants d’écran Mini LED pour les modèles MacBook Pro de nouvelle génération au troisième trimestre 2021. Ainsi, alors que nous pourrions toujours voir ces deux modèles annoncés lors de la WWDC 2021 d’Apple le 7 juin, les produits réels pourraient ne pas arriver dans les rayons avant 2022.

En plus d’un nouvel écran réellement lumineux, le MacBook Pro de 16 pouces va se vanter d’une refonte du design avec des bords plus petits étant donné que c’est l’un des produits les plus vendus d’Apple et qu’il n’a pas eu de refonte depuis 2019.

Il a également été suggéré que non seulement ces deux modèles de MacBook Pro obtiendront la nouvelle puce Apple M1 plutôt que des processeurs Intel de 11e génération. Mais, il s’agira potentiellement de sa successeure, la puce Apple M1X, une puce plus véloce que l’actuelle puce M1.

Comme le M1 est actuellement dans presque tous les nouveaux appareils Apple, il ne serait pas très logique d’avoir un ordinateur portable de qualité professionnelle avec le même processeur que l’actuel MacBook Air.

Une puce plus puissante

La puce M1 actuelle n’est pas assez puissante pour exécuter des logiciels de montage vidéo ou de VFX exigeants aux niveaux requis par les professionnels de l’industrie, donc les rumeurs d’un nouveau SoC plus puissant a vraiment du sens.

Les autres modifications annoncées pour les plus grands modèles de MacBook Pro sont un port HDMI, un emplacement pour carte SD, un câble d’alimentation magnétique et la possibilité que la Touch Bar, que l’on aime ou déteste, soit remplacée par des touches physiques. L’inclusion d’un écran Mini LED serait également très bénéfique pour les personnes travaillant dans le domaine de la création grâce à sa luminosité et sa précision des couleurs accrues, mais tout ce que nous avons pour l’instant, ce sont des spéculations.