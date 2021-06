L’iPhone 13 pourrait être doté d’une énorme batterie

Tous les modèles d’iPhone devraient voir le jour en septembre, et la société prévoirait de commencer les ventes de la nouvelle gamme plus tard le même mois pour toutes les versions lancées cette année.

Inutile de dire que ce boost de la capacité devrait fournir aux utilisateurs du jus supplémentaire et donc garantir une meilleure autonomie. Mais d’un autre côté, étant donné qu’Apple ajoute également de nouvelles fonctionnalités et capacités, il y a une chance que l’autonomie ne soit pas sensiblement meilleure que celle des modèles actuels, Apple devant également se tourner vers une optimisation logicielle lourde pour obtenir de meilleurs chiffres.

Tout d’abord, c’est l’iPhone 13 mini qui bénéficie d’une telle augmentation, le prochain modèle devant être doté d’une batterie de 2 406 mAh, contre 2 227 mAh sur l’iPhone 12 mini. Ensuite, c’est l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro qui seront livrés avec une batterie de 3 095 mAh, une augmentation bienvenue par rapport aux 2 815 mAh de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro.

Et comme prévu, de plus en plus d’informations émergent à mesure que nous nous rapprochons de la date de l’annonce prévue en septembre, avec la source l0vetodream qui nous donne cette fois un aperçu des spécifications de la batterie des nouveaux modèles.

Apple est prête à lancer la production de l’iPhone 13 plus tôt que d’habitude, car la société veut s’assurer qu’aucun retard ne se produira cette année et que les nouveaux appareils pourront être lancés en septembre, selon le calendrier de sortie habituel.