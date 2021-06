iPad Air et iPad Pro : de nouveaux modèles 2022 avec écrans OLED

En avril dernier, Apple a enfin donné raison à toutes les rumeurs concernant sa dernière génération d’iPad Pro. Elle est finalement passée à la technologie Mini LED afin d’améliorer la qualité d’affichage de ses tablettes professionnelles. Certains ne sont apparemment pas convaincus par cette mise à niveau, mais l’entreprise pourrait ne pas s’arrêter là.

Apple renoncera-t-il l’an prochain à d’autres iPad dotés d’écrans mini-LED en faveur de la technologie OLED ? De nouveaux rapports suggèrent que le fabricant pourrait opter pour des panneaux OLED pour sa gamme 2022, qui seront utilisés dans les modèles d’iPad Air et d’iPad Pro.

Pendant des années, Apple a conservé l’ensemble de sa flotte d’iPad sur des écrans LCD, alors même que ses iPhone et ses Apple Watch utilisent des écrans OLED. Maintenant qu’elle abandonne enfin les écrans LCD (le Mini LED utilise toujours des écrans LCD), on peut se demander pourquoi elle ne s’en tient pas à l’OLED uniquement ou au Mini LED uniquement pour tous les iPad. La raison pourrait être à la fois technique et économique.

Alors que les ventes de tablettes d’iPad Pro dotées d’écrans Liquid Retina XDR de 12,9 pouces basés sur la technologie Mini LED viennent de commencer, Apple semble regarder ailleurs l’année prochaine. Le journal sud-coréen ETNews rapporte que l’entreprise américaine aurait signé des accords avec Samsung et LG Display qui garantiront la production de panneaux OLED de petite et moyenne taille. Ceux-ci pourraient être installés à l’avenir dans l’iPad Pro (11 pouces) et l’iPad Air (10,9 pouces), entre autres.

En raison d’un prétendu manque d’espace, Apple n’a pas été en mesure d’équiper un autre iPad de la technologie Mini LED nouvellement introduite jusqu’à présent cette année, c’est pourquoi les rumeurs laissent entendre que la société cherche à produire des écrans OLED plus étroits. Les rumeurs concernant d’autres produits Apple que l’iPhone qui seront équipés de LED, se sont multipliées ces dernières semaines et ces derniers mois. Entre autres, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo et les fournisseurs taïwanais ont déjà supposé que les iPad et MacBook à venir seraient équipés d’écrans OLED.

Vers la fin du LCD

Contrairement au marché des smartphones, la majorité des tablettes et ordinateurs portables actuellement produits continuent d’être livrés avec la technologie LCD. Malgré une approche qualitative, les écrans Mini LED optimisés sont également basés sur la même chose.

L’augmentation du nombre de diodes électroluminescentes et de zones de gradation permet d’obtenir une luminosité nettement supérieure et un contraste plus élevé en raison de niveaux de noir plus faibles, mais les avantages des OLED restent jusqu’à présent inégalés et ne seront probablement remis en question que par la technologie Micro LED, encore relativement coûteuse. Il reste à voir quelle voie Apple choisira.