Microsoft présente le nouveau Outlook pour Windows 10 avec des coins arrondis

Nous savons depuis un certain temps que Microsoft travaille sur une nouvelle version d’Outlook pour Windows 10, mais bien sûr, le géant du logiciel basé à Redmond n’a pas fourni de détails sur ce projet. En effet, le géant du logiciel travaillerait sur un client de messagerie unifié pour Windows 10 qui remplacerait les applications actuelles Mail et Calendrier livrées avec son système d’exploitation. Ce nouveau client a été baptisé Project Monarch par Microsoft et fait partie de la vision « One Outlook » de la société.

Lorsqu’il sera publié, le nouveau client fonctionnera sur Windows 10, macOS et le Web, ce qui permettra à Microsoft de remplacer ses clients Outlook Win32, UWP et Outlook pour Mac existants par un client offrant une expérience unifiée sur toutes les plateformes, de la même manière que Outlook pour le Web, ce qui est logique puisque le projet Monarch est basé sur ce dernier.

Dans un récent message sur sa page Office Insider Release Notes, Microsoft a révélé quelques détails sur une nouvelle application destinée à Outlook, ainsi qu’une capture d’écran de son client de messagerie remanié en action.

Repérée par WindowsLatest, la nouvelle capture d’écran révèle un nouveau look pour l’application de messagerie Outlook, y compris avec les coins arrondis qui pourraient être mis en ligne partout sur le système d’exploitation avec la sortie de la mise à jour Sun Valley de Windows 10.

Sun Valley est ce que le PDG de Microsoft lui-même a décrit comme la plus grande mise à jour de Windows 10 depuis le lancement de ce système d’exploitation, et elle est susceptible d’introduire non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais aussi une refonte majeure de l’interface utilisateur sur l’ensemble du système d’exploitation. Les coins arrondis devraient également faire partie de ce rafraîchissement visuel.

D’autres améliorations pour Outlook

Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé une autre mise à jour massive pour Outlook, car la société a ajouté les nouvelles améliorations du calendrier partagé annoncées il y a longtemps pour tout le monde.

La société affirme que c’est le plus grand changement qu’Outlook a reçu en 24 ans. « En juillet 2019, nous avons annoncé la preview dans Outlook pour Windows, qui est restée opt-in jusqu’à présent, car nous l’activons en production. Finalement, ce sera juste “on”, mais c’est un voyage et sans doute le plus grand changement à Outlook pour Windows depuis sa sortie initiale en 1997, donc nous voulons que notre chaque étape soit prudente », a-t-il déclaré.

« Avec la version 2103 (mise à jour de mars 2021), la nouvelle expérience a atteint la parité de fonctionnalités avec l’expérience classique, nous avons donc supprimé le label preview qui s’affichait auparavant à côté des calendriers partagés qui étaient activés pour la nouvelle expérience. Depuis l’été 2019, nous avons peaufiné l’expérience et corrigé les bugs, grâce aux nombreux rapports des clients. Avec des dizaines de milliers d’utilisateurs quotidiens sur la preview, nous sommes maintenant confiants que l’expérience va ravir les utilisateurs ».

Bien entendu, Microsoft est restée très discrète sur la nouvelle interface utilisateur d’Outlook.