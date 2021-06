Bien que la pénurie mondiale de puces ne soit pas près de s’arrêter, les nouvelles données d’IDC révèlent que près d’un million de PC sont actuellement vendus chaque jour.

Selon le Worldwide Quarterly Computing Device Tracker de cette société d’intelligence économique, les ventes de PC devraient augmenter de 18,1 % cette année, avec un peu plus de 357 millions d’unités.

Bien que IDC prévoie une légère baisse de la croissance des PC l’année prochaine, le taux de croissance annuel composé global sur 5 ans reste positif à 3 %.

Dans un communiqué de presse, Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC, a donné un aperçu de la manière dont le manque de pièces détachées pour PC a affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale en PC :

Nous continuons à recevoir une abondance de questions sur la pénurie croissante de semi-conducteurs et son impact sur les PC, mais il est important de regarder en profondeur, car il se passe beaucoup de choses sous la chaîne d’approvisionnement des PC. Nous ne contestons pas le fait que le marché global des semi-conducteurs est limité en ce moment, mais pour le marché global des PC, la situation est très différente de celle des années qui ont précédé la pandémie. Avant 2020, le marché connaissait des pénuries de processeurs et, dans une moindre mesure, une pénurie de mémoires et de panneaux. Désormais, l’accent est mis sur les composants à bas prix, tels que les circuits intégrés de pilotage des écrans d’ordinateurs portables, les codecs audio, les capteurs et les circuits intégrés de gestion de l’énergie (PMIC). Néanmoins, sans 100 % des pièces, un système fini ne sera pas expédié, donc un goulot d’étranglement est un goulot d’étranglement

Les trois principaux segments du marché des PC (consommateurs, éducation et entreprises) ont tous un point commun : ils ont tous un besoin désespéré de stocks.

Le travail hybride pourrait contribuer à stimuler l’achat de PC

Selon les recherches d’IDC, le marché des consommateurs devrait connaître la plus forte croissance par rapport aux niveaux pré-pandémiques, suivi par celui de l’éducation, puis par celui des entreprises. Les consommateurs améliorent de plus en plus leurs installations de télétravail avec de nouveaux PC, tandis que les écoles et les autres établissements d’enseignement achètent davantage de Chromebooks et d’ordinateurs portables bon marché pour aller de pair avec l’apprentissage à distance. Bien que le marché commercial soit celui qui connaisse la plus faible croissance, la transition vers le travail hybride pourrait contribuer à stimuler l’achat de nouveaux appareils.

Jitesh Urbani, directeur de recherche au sein de Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC, explique que le cabinet d’études de marché pense que les acheteurs finiront par se contenter d’ordinateurs de bureau, voire de stations de travail, plutôt que d’ordinateurs portables professionnels, car la pénurie de composants se poursuivra l’année prochaine. Dans le même temps, le regain d’intérêt pour les jeux sur PC et la consommation de contenu pourrait également contribuer à stimuler les ventes de PC à l’avenir.

Bien qu’il faille attendre de voir quand la pénurie mondiale de puces sera résolue, il est clair que le PC n’est pas prêt de disparaître.