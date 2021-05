Build 2021 : Windows 10 est désormais installé sur plus d’un milliard d’appareils

Cela semble assez difficile à croire, mais Windows 10 existe depuis près de 6 ans. Le système d’exploitation a été initialement lancé à l’été 2015 et a connu des mises à jour régulières au fil des années. Cependant, Microsoft est prêt à tourner la page vers un nouveau chapitre de l’histoire de Windows avec ce que le PDG de la société, Satya Nadella, appelle « l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie ».

Aujourd’hui, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a révélé que Windows 10 est désormais opérationnel sur plus d’un milliard d’appareils dans le monde. En ouvrant la conférence BUILD 2021 de cette année, Nadella a fièrement déclaré que Windows 10 fonctionne désormais sur 1,3 milliard d’appareils — des ordinateurs portables aux tablettes, en passant par les ordinateurs de bureau.

Il a fallu un peu plus de temps que prévu à Microsoft pour que Windows 10 atteigne le milliard d’appareils actifs, ayant atteint cette étape en mars 2020, un peu plus de 4,5 ans après le lancement du système d’exploitation auprès du grand public. Aujourd’hui, un peu plus d’un an plus tard, 300 millions d’appareils Windows 10 actifs mensuellement supplémentaires sont entrés dans le décompte.

Ce n’est pas un exploit étonnant, étant donné que la pandémie liée à la COVID-19 a stimulé les ventes de PC au cours de l’année écoulée, alors que de plus en plus de personnes se retrouvent à travailler à domicile et à éduquer à distance, dans le cadre d’un effort de distanciation sociale.

Alors que de nombreux utilisateurs s’attendent à ce que la mise à jour Windows 10 « Sun Valley » soit confirmée lors de la BUILD de cette semaine, Nadella l’a laissé entendre lors de la keynote d’ouverture. « Je l’ai supervisée au cours des derniers mois, et je suis incroyablement excité par la prochaine génération de Windows », a déclaré Nadella aux participants.

Une mise à jour majeure

« Voici la promesse que nous vous faisons : Nous allons créer davantage d’opportunités pour tous les développeurs Windows d’aujourd’hui et accueillir tous les créateurs qui sont à la recherche de la nouvelle plateforme ouverte la plus innovante pour créer, distribuer et monétiser des applications. Nous sommes impatients de vous en dire plus très bientôt ».

Windows 10 a été une résurgence de la plateforme après le passé mouvementé de Windows 8 et Windows RT au cours de la dernière décennie, grâce principalement aux conseils de Nadella et de son équipe. Avec la disparition de Windows Phone et la montée en puissance de l’architecture ARM dans de nombreux appareils, même les tablettes Surface de Microsoft, Windows 10 ressemble maintenant au service que l’entreprise souhaite qu’il soit depuis sa sortie en 2015.

Les rumeurs suggèrent une refonte complète de l’interface utilisateur de Windows telle que nous la connaissons, aux côtés d’icônes modernisées et d’un nouveau schéma de couleurs à travers le système d’exploitation.