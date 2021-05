Android 12 Bêta est désormais ouverte à de nombreux autres appareils

Android 12 a été officiellement annoncé lors de l’événement I/O 2021 de Google, offrant un design coloré apporté par les directives Material You et d’autres changements amusants. Pour ceux qui sont curieux de l’essayer – vous pouvez déjà le faire ! La version bêta d’Android 12 de Google a été ouverte à davantage d’appareils cette semaine, y compris à des smartphones non Google Pixel. De nouveaux partenaires et appareils éligibles ont été ajoutés à une liste pour Android 12 Bêta, y compris ceux de grands et petits acteurs du marché. Contrairement à la situation avec Google et le Pixel, chaque partenaire gérera ses propres inscriptions et son propre support pour le programme.

Bien sûr, vous aurez besoin d’un smartphone éligible et il convient de noter que l’exécution d’une version bêta d’Android pour les développeurs n’est pas une bonne idée, sauf si vous êtes vous-même un développeur Android. Les logiciels bêta peuvent être assez instables, et les fonctionnalités de votre smartphone seront limitées, alors procédez à vos risques et périls ou attendez simplement la version publique d’Android 12 plus tard cette année.

Pour la marque ASUS, les utilisateurs du ASUS Zenfone 8 pourront opter pour le programme Android 12 Beta developer preview. Si vous vous y rendez maintenant, vous trouverez Android 12 Beta 1, tel que publié le 18 mai 2021.

OnePlus inclut le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro dans son Android Developer Preview Program. OnePlus ne donne pas un ensemble majeur de changements spécifiques avec le logiciel dans une liste avant le téléchargement. Si vous cherchez OPPO, vous devrez prendre votre OPPO Find X3 Pro. Comme c’est le cas avec OnePlus et ASUS, c’est pour la version Android 12 Bêta 1.

Le realme real GT, version chinoise, a accès à Android 12 Beta 1 maintenant. La version mondiale de ce même appareil n’a pas encore accès à Android 12 Beta 1. Les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, et Mi 11X Pro ont tous accès à Android 12 Bêta 1 maintenant. Tecno a son propre TECNO CAMON 17 en lice pour le programme Android 12 Developer Preview et Android 12 Bêta 1 est disponible dès maintenant. Le beau TCL 20 Pro 5G est également inscrit dans le programme Android 12 Developer Preview Program et Android 12 Bêta 1.

Attention à ce que vous faites !

Si vous avez un VIVO iQOO 7Legend, vous pouvez obtenir Android 12 Bêta 1 maintenant. Si vous avez un autre appareil VIVO, vous n’aurez pas cette chance. Le smartphone Sharp AQUOS sense5G a également accès à Android 12 Bêta 1 dès maintenant. Le seul et unique appareil ZTE ayant accès à Android 12 Bêta 1 est le ZTE Axon 30 Ultra 5G (version chinoise).

Tous les liens dont vous aurez besoin pour accéder à Android 12 Bêta 1 pour votre appareil se trouvent sur la page des développeurs Android. Assurez-vous de savoir ce que vous téléchargez et chargez, car ce n’est pas la meilleure idée pour tous les utilisateurs ! Pour ceux qui ont un smartphone Pixel de Google, voici un petit tuto à suivre pour installer Android 12.