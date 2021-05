Des images supplémentaires confirment le design des écouteurs WF-1000XM4 de Sony

by

Si vous doutiez encore de l’arrivée imminente des prochains écouteurs sans fil de Sony, cette dernière fuite devrait vous en convaincre. Sortis en 2019, les écouteurs WF-1000XM3 de Sony sont toujours loués pour leur fantastique qualité sonore et leur étrange design en forme de pilule.

Maintenant, des rendus divulgués par Evan Blass nous donnent un aperçu de la refonte spectaculaire des futurs écouteurs WF-1000XM4 de Sony.

Les images montrent que Sony prévoit des innovations majeures pour ses Sony WF-1000XM4. Le design en forme de pilule des XM3 disparaît et il est remplacé par une forme circulaire, qui devrait rendre les écouteurs plus petits. Le logo Sony est déplacé sur le côté des écouteurs, où il est moins visible. Les photos ne sont accompagnées d’aucune spécification, mais elles nous donnent un excellent aperçu des écouteurs et du boîtier de charge sous toutes sortes d’angles.

Nous avons eu un premier aperçu des écouteurs WF-1000XM4 dans des photos qui ont fuité au début du mois. Ces images étaient accompagnées de certaines des caractéristiques du XM4, notamment l’audio haute résolution (Hi-Res Audio), l’ANC et une autonomie de 6 heures (plus une autonomie de 18 heures avec l’étui de charge). Les écouteurs semblent également prendre en charge la recharge sans fil, la recharge rapide en 10 minutes et les commandes de pause automatique à l’aide de capteurs de proximité.

Bien que les nouveaux rendus de Evan Blass n’incluent aucune des spécifications du XM4, ils aident à vérifier l’authenticité de précédentes fuites. Le fait que ces rendus existent suggère que Sony va bientôt commercialiser les WF-1000XM4, et de nombreuses personnes spéculent qu’ils seront mis en vente en juin (bien sûr, il n’y a aucun moyen d’en être sûr).

Un lancement le mois prochain ?

Il y a également une rumeur selon laquelle Sony a opté pour un processeur Mediatek au lieu du traditionnel Qualcomm, ce qui pourrait avoir un impact sur la prise en charge d’aptX. Cependant, il est dit que ces appareils sont compatibles avec la lecture LDAC, le format sans perte propre à Sony.

Bien que nous ne connaissions pas les caractéristiques complètes des WF-1000XM4, leurs spécifications, leur date de sortie ou leur prix, nous savons au moins à quoi ils ressemblent ! Nous savons également que Sony commercialisera les écouteurs en noir et en blanc (et le blanc est plutôt cool).