Google ouvre sa toute première boutique physique à New York

Bien que Google ait élargi ses gammes de matériel au-delà des smartphones Pixel, et elle vend désormais des produits pour la maison connectée sous la marque Nest, des enceintes connectées et des montres Fitbit, la société ne dispose pas d’une boutique physique pour présenter les produits à ses clients. Cela devrait toutefois changer cet été, lorsque le géant de Mountain View ouvrira sa toute première boutique physique à New York.

Google a récemment annoncé son intention d’ouvrir le premier Google Store à New York depuis un article de blog. Le magasin sera situé dans le quartier de Chelsea, à Manhattan, et présentera une gamme de produits « Made by Google ».

La vaste collection du Google Store ira des appareils Pixel aux produits Nest, en passant par les wearables de Fitbit et les Pixelbook. Ainsi, la boutique agira comme un espace immersif pour que les clients puissent expérimenter le matériel et les services de l’entreprise de manière pratique.

En outre, des experts dédiés seront présents dans la boutique pour s’occuper des visiteurs et les aider à résoudre leurs problèmes et à satisfaire leur curiosité. Ils seront en mesure d’aider les clients à dépanner les appareils, à effectuer des installations et à réparer un écran fissuré.

En outre, le Google Store de New York offrira également un service de collecte des commandes en ligne. Ainsi, les clients qui achètent sur la boutique en ligne de l’entreprise peuvent choisir le Google Store de New York pour récupérer leurs commandes.

Un plus pour les clients

Outre le fait de rendre la vitrine immersive pour les clients, Google pense également à la pandémie actuelle et à la façon dont elle a modifié le shopping physique. Ainsi, le magasin sera nettoyé plusieurs fois par jour et sera limité à un certain nombre de visiteurs à la fois. Des masques, du gel hydroalcoolique pour les mains et une distance sociale seront exigés à tout moment. En outre, l’entreprise se conformera aux restrictions locales et nationales pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients.

Avec son tout premier magasin physique, Google entre dans la ligue d’Apple, Xiaomi, Samsung et OnePlus, tous ceux qui ont une chaîne de boutiques physiques à travers le monde. En fait, Apple a récemment ouvert son premier Apple Store entièrement en verre à Bangkok. Ainsi, à l’instar de ses concurrents, Google veut présenter ses innovations physiquement aux clients.

La société n’a pas donné de date exacte pour l’ouverture du Google Store de New York. Mais elle a confirmé qu’il ouvrira ses portes aux clients au cours de l’été 2021.