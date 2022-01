Logitech Scribe veut rendre les réunions hybrides beaucoup plus collaboratives

Logitech a annoncé un nouveau produit créé spécialement pour offrir une expérience de réunion plus équitable aux participants à distance, tant au travail qu’en classe. Le produit s’appelle Logitech Scribe et est compatible avec Microsoft Teams et Zoom.

Il permet de diffuser le contenu du tableau blanc dans les réunions vidéo avec clarté. Logitech affirme que Scribe peut transporter virtuellement tout le monde dans la même pièce. Logitech Scribe se monte au-dessus d’un tableau blanc ou d’une autre surface effaçable et permet aux participants distants d’obtenir une version claire et numérisée du contenu du tableau blanc, directement sur leur écran.

Scribe a été lancé à un moment où de nombreuses personnes travaillent encore à distance, et où de nombreux étudiants apprennent encore à la maison en raison de la pandémie. Logitech affirme que Scribe rendra le brainstorming, l’enseignement et les réunions d’équipe accessibles et productifs pour tous grâce à un design simple. L’intégration améliorée avec Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms rend la conduite de cours et de réunions plus facile que par le passé.

Les participants aux réunions en salle peuvent partager le contenu du tableau blanc dans les réunions vidéo en appuyant sur le bouton sans fil fourni avec Scribe ou en touchant un contrôleur tactile de salle de réunion. Le bouton sans fil de Logitech est actuellement compatible avec les salons Zoom, tandis que les salons Teams seront pris en charge dans le courant de l’année. Le système fonctionne également comme une caméra de contenu USB avec la plupart des applications de vidéoconférence.

Scribe est une caméra dédiée aux tableaux blancs, capable de capturer des surfaces effaçables à sec d’une taille maximale de deux mètres sur deux, offrant une vue du contenu du tableau blanc en temps réel.

Un prix assez élevé

Outre le suivi numérique des marqueurs, Scribe peut également améliorer leurs couleurs, ainsi que suivre les différents autocollants Post-it collés sur le tableau blanc. Grâce aux capacités d’intelligence artificielle intégrées, Scribe peut rendre le présentateur transparent, permettant ainsi aux utilisateurs distants de voir le tableau blanc sans aucune interférence.

Le système améliore également la couleur des marqueurs afin que le contenu soit plus facile à lire et peut détecter d’autres contenus non numériques tels que les notes Post-it. Logitech Scribe est disponible dès maintenant sur certains marchés, à partir de 1 299 euros.