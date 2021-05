Google intègre une fonction expérimentale de suivi des flux RSS dans Chrome pour Android

Cela fait 8 ans que Google a contrarié une grande partie de l’Internet en supprimant Google Reader, son lecteur RSS en ligne. Aujourd’hui, l’entreprise fait à nouveau appel au RSS… en quelque sorte.

Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui sera bientôt disponible pour certains utilisateurs de son application Chrome Canary pour Android. Lorsque vous visitez un site Web qui dispose d’un flux RSS, vous pourrez cliquer sur un bouton « Suivre ». Ensuite, lorsque vous ouvrirez un nouvel onglet du navigateur, vous verrez une section « Suivre » qui présentera les dernières mises à jour des sites que vous suivez.

Il ne s’agit pas vraiment d’un lecteur RSS à part entière comme Google Reader ou des alternatives plus récentes comme Feedly, Inoreader ou NewsBlur. Il s’agit plutôt de la fonction de découverte de Google, sauf qu’au lieu d’utiliser votre historique de navigation pour établir un profil du type de contenu que vous êtes susceptible de voir, il vous permettra de suivre les sites que vous aimez. Il s’agit néanmoins d’une nouvelle utilisation d’une technologie Web très ancienne que Google a largement ignorée ces dernières années.

RSS (Really Simple Syndication) est un protocole qui existe depuis plus de 20 ans et qui permet aux utilisateurs de s’abonner pour recevoir des mises à jour lorsque de nouveaux contenus sont disponibles sur des sites Web. Sans lui, j’aurais du mal à faire mon travail. J’utilisais Google Reader pour suivre les nouveaux contenus de centaines de sites Web différents, et j’utilise aujourd’hui Feedly dans le même but depuis la disparition de Google Reader.

RSS est également une technologie clé utilisée pour la diffusion de podcasts. Apple Podcasts et d’autres répertoires de podcasts utilisent généralement les flux RSS pour détecter la disponibilité de nouveaux épisodes d’une émission.

Pas disponible en France

La nouvelle fonctionnalité « Suivre » de Chrome semble être une expérience pour le moment. Elle ne sera disponible que dans le canal Canary au lancement, qui est en fait le canal alpha ou l’aperçu pour les développeurs du navigateur Web de Google. Et, Google ne prévoit de déployer la fonctionnalité « Suivre » qu’à « certains utilisateurs d’Android aux États-Unis » dans les semaines à venir.

Il reste donc à voir si cette fonctionnalité deviendra un élément important de l’ensemble des fonctions de découverte de contenu de Google Chrome, ou s’il s’agit d’une expérience de plus qui finira au cimetière de Google.