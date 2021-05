Apple développe un nouveau Mac mini haut de gamme avec le processeur M2

Apple va sortir un nouveau Mac mini dans un avenir relativement proche, selon les rapports de cette semaine. Il s’agirait d’un choc, étant donné la date de sortie de la dernière version d’un Mac mini, en décembre dernier. Le Mac mini M1 pourrait être rejoint cette année par un « Mac mini haut de gamme », dont la forme serait un peu plus cubique.

Si vous jetez un coup d’œil à la publication en février concernant un nouveau Mac mini, celui-ci était apparu avec un design plus haut que son prédécesseur le plus récent. Ce nouvel appareil serait effectivement l’ordinateur Mac le plus puissant sans écran, mais plus petit que le Mac Pro, s’il sortait dans le présent.

Nous sommes bien loin de l’époque où le gros business d’Apple était dans les machines de bureau. Désormais, la majorité des appareils Apple vendus chaque année sont dotés de leur propre écran, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’un iMac (tout-en-un), d’un smartphone ou d’une tablette. Il est peut-être temps pour Apple de combler le vide laissé entre le Mac mini et le Mac Pro.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur un nouveau Mac mini avec « la même puce que le prochain MacBook Pro ». Les futurs modèles de MacBook Pro devraient utiliser une version améliorée de la puce M1 avec un processeur à 10 cœurs, comprenant 8 cœurs à haute performance ainsi que 2 cœurs à faible consommation d’énergie. En outre, des options de GPU à 16 ou 32 cœurs seront également disponibles, ce que l’on devrait également attendre du nouveau Mac mini, selon le rapport.

Gurman a ajouté que la puce en silicium d’Apple sera également capable de prendre en charge jusqu’à 64 Go de mémoire, un grand saut par rapport à la capacité actuelle de 16 Go. En outre, le nouveau Mac mini disposera de quatre ports Thunderbolt situés à l’arrière, soit le double des ports qu’offrent les Mac mini actuels équipés d’une puce M1, selon le rapport.

Toute la gamme passera au Apple Silicon

Il convient également de noter que la nouvelle génération de Mac mini d’Apple devrait fonctionner avec la puce Apple Silicon. Lorsque les Mac mini M1 sont sortis l’année dernière, l’option haut de gamme disposait toujours d’une puce Intel et de deux ports supplémentaires. Le fabricant de l’iPhone a fait de même pour le MacBook Pro et l’iMac, l’option M1 remplaçant les variantes d’entrée de gamme. Les modèles haut de gamme Intel avec davantage de ports ont été maintenus en vente.

En ce qui concerne la date de sortie officielle, il est possible que le futur Mac mini soit retardé ou annulé, comme l’indique le rapport de Gurman. « Apple pourrait retarder ou annuler le lancement du nouveau Mac mini – comme elle l’a fait dans le passé — mais la société finira probablement par remplacer la version équipée d’Intel qu’elle vend actuellement », a-t-il déclaré.