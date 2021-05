Android 12 Bêta révèle le Pixel 6 et un « Pixel Fold »

Quant au nom de code lui-même, il n’est pas clair si « Passport » est une allusion à la forme du smartphone pliable. Si c’est le cas, le Pixel pliable, alias Pixel Fold, pourrait être plus proche de la taille et de la forme du Galaxy Z Flip plutôt que du Galaxy Z Fold . De précédents rapports ont également indiqué que Samsung construisait des écrans pliables pour Google.

La version bêta d’Android 12 répertorie prétendument les numéros de modèle japonais et les noms de code des futurs smartphones Pixel , selon 9to5Google . Les quatre noms de code de l’appareil ont également été révélés dans de précédents rapports. Il s’agit notamment de « Barbet », qui serait le Pixel 5a 5G, et de « Oriole » et « Raven », qui feraient partie de la gamme Pixel 6. Cependant, un appareil qui se démarque est « Passport ». Cet appareil serait le smartphone pliable Pixel de Google, selon la rumeur.

Les versions bêta d’Android cachent souvent toutes sortes de secrets dans leur code, et celle d’Android 12 n’y fait pas exception, puisque des mentions de noms de code et de numéros de modèle liés à une gamme de futurs smartphones Pixel ont été repérées.