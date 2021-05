IO 2021 : Google active la suppression automatique par défaut

Tous les nouveaux comptes Google fonctionnent avec la suppression automatique par défaut . C’est nouveau. Il y a deux ans, lors de la Google I/O 2019, Google a présenté la suppression automatique comme une fonctionnalité que les utilisateurs pouvaient activer s’ils le souhaitaient. Avec la suppression automatique, le suivi de l’activité et de l’historique de Google dans tous les services et application de Google pouvait être supprimé après un temps donné.

Pichai a déclaré que Google se concentre sur la minimisation, et que cette orientation pousse l’entreprise à « faire plus avec moins de données ». Le point le plus important ici, pour cette focalisation, la « suppression automatique ».

Sundar Pichai, de Google, a laissé entendre que l’entreprise « maintient plus d’utilisateurs en sécurité en bloquant les logiciels malveillants, les tentatives d’hameçonnage, les messages de spams et les potentielles cyberattaques de quiconque dans le monde ».