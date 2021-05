Une fuite révèle la future Galaxy Tab A7 Lite de Samsung

La nouvelle alternative bon marché de Samsung à l’iPad arrive bientôt si l’on en croit les dernières fuites, et ce sera une petite tablette décente pour ceux qui ont un budget limité. Je parle de la Galaxy Tab A7 Lite, et le nom étrange mis à part, voici ce que nous savons jusqu’à présent.

La Galaxy Tab S7 FE et cette A7 Lite sont toutes deux des options abordables, mais le modèle le moins cher qui va piquer votre intérêt est la Galaxy Tab A7 Lite. Une fuite importante détaillée sur Twitter a confirmé la taille de l’écran, les spécifications, les options et le potentiel prix.

Il semble que Samsung proposera un écran de 8,6 pouces, bien que la résolution soit seulement de 1 340 x 800 pixels, et non en full HD. Des rapports antérieurs indiquaient 8,4 pouces, donc nous devrons attendre et voir. La tablette pourrait être équipée d’un processeur d’entrée de gamme MediaTek Helio à 8 cœurs, avec 3 Go de mémoire vive (RAM) et 32 Go de stockage interne, bien qu’elle dispose toujours d’un emplacement micro-SD pour étendre le stockage.

Tab A7 Lite Wi-Fi:

8,6″ 1340 x 800 (WXGA+) TFT

Mediatek MT8768N SoC (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz)

3 GB LPDDR3 RAM

32 GB Storage (Up to 1 TB via microSD)

Android 11.0

Bluetooth 5.0

Stereo Speakers

8 MP Cam (FullHD)

5100 mAh

366,00 g

147,00 €#TabA7Lite pic.twitter.com/HymM1BGTLE — Snoopy (@_snoopytech_) May 19, 2021

La fuite suggère que la Galaxy Tab A7 Lite se vantera d’une batterie d’une capacité de 5 100 mAh avec un support de la charge rapide, et sera disponible en deux couleurs avec un design en aluminium, sans oublier des haut-parleurs stéréo et une caméra de 8 mégapixels à l’arrière.

Fondamentalement, une tablette abordable de bonne taille fonctionnant sous Android 11, avec une mise à jour vers Android 12 attendue plus tard dans l’année.

À partir de 150 euros

Selon la fuite, il faut s’attendre à un prix d’environ 150 euros en Europe pour la variante Wi-Fi, et le modèle LTE coûtant un peu plus.

Pour rappel, plus tôt ce mois-ci, Google a confirmé certains changements afin de rendre les tablettes Android à nouveau géniales, ce qui rend la Galaxy A7 Lite de Samsung encore plus tentante.